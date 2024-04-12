Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии
Сборная Украины по теннису начала с победы противостояние с Румынией в Кубке Билли Джин Кинг. В первом матче Леся Цуренко в волевом и красивом стиле обыграла Ану Богдан.
Украинка уверенно забрала два последних сета, передает Новини.LIVE.
Первый сет украинская теннисистка проиграла Богдану. Цуренко не взяла ни одного гейма на собственной подаче и, хотя сделала сразу три брейка, проиграла сет 3:6.
Ключевым моментом второго сета стал четвёртый гейм. Цуренко с третьей попытки совершила брейк, после чего довела дело до победы 6:2.
Comeback Complete ✅ @LTsurenko storms back from set down to defeat Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0 které dává Ukrajina první bod z tí! 🇺🇦 #BJKCup pic.twitter.com/wsFfqt5nam— Billie Jean King Cup (@BJKCup) 12 апреля 2024
А третий сет Цуренко вообще завершила "всухую" 6:0. Причем его она закончила менее чем за полчаса.
Матч Цуренко — Богдан длился 2:04 часа. Украинка реализовала 67% брейкпойнтов, румынка — 55%.
Свитолина играет с Кристиан
Матч Украина — Румыния проходит в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Украинки могут впервые в истории выйти в финальную часть соревнований.
До конца соревновательного дня пятницы, 12 апреля, одиночный матч проведет Элина Свитолина. Соперницей украинки станет Жаклин Кристиан (75-я ракетка мира).
Украина — номинальная хозяйка матчевой встречи против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг. Игра проходит на американском острове Амелия, штат Флорида, на грунтовом покрытии.
Путевку в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг получит сборная, которая первой доберется до трех побед. На второй запланированы еще три матча. Свитолина должна встретиться с Богданом, Цуренко — с Кристиан, а сестры Киченок (при необходимости) — провести свой матч в паре.
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