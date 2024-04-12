Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии arrow

Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии

12 апреля 2024 22:52
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии
Леся Цуренко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Сборная Украины по теннису начала с победы противостояние с Румынией в Кубке Билли Джин Кинг. В первом матче Леся Цуренко в волевом и красивом стиле обыграла Ану Богдан.

Украинка уверенно забрала два последних сета, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Первый сет украинская теннисистка проиграла Богдану. Цуренко не взяла ни одного гейма на собственной подаче и, хотя сделала сразу три брейка, проиграла сет 3:6.

Ключевым моментом второго сета стал четвёртый гейм. Цуренко с третьей попытки совершила брейк, после чего довела дело до победы 6:2.

А третий сет Цуренко вообще завершила "всухую" 6:0. Причем его она закончила менее чем за полчаса.

Матч Цуренко — Богдан длился 2:04 часа. Украинка реализовала 67% брейкпойнтов, румынка — 55%.

Свитолина играет с Кристиан

Матч Украина — Румыния проходит в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Украинки могут впервые в истории выйти в финальную часть соревнований.

До конца соревновательного дня пятницы, 12 апреля, одиночный матч проведет Элина Свитолина. Соперницей украинки станет Жаклин Кристиан (75-я ракетка мира).

Украина — номинальная хозяйка матчевой встречи против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг. Игра проходит на американском острове Амелия, штат Флорида, на грунтовом покрытии.

Путевку в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг получит сборная, которая первой доберется до трех побед. На второй запланированы еще три матча. Свитолина должна встретиться с Богданом, Цуренко — с Кристиан, а сестры Киченок (при необходимости) — провести свой матч в паре.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец. 

"Шапаренко" интересуются клубы из Италии и Франции — детали.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.

Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

"Ливерпуль" потерпел унизительное поражение от "Аталанты" и результаты других матчей ЛЕ.

Элина Свитолина
Леся Цуренко
украинские теннисисты
Людмила Киченок
Надежда Киченок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы