Цуренко уверенно выиграла для Украины первый матч Кубка Билли Джин Кинг против Румынии

Леся Цуренко. Фото: Reuters

Сборная Украины по теннису начала с победы противостояние с Румынией в Кубке Билли Джин Кинг. В первом матче Леся Цуренко в волевом и красивом стиле обыграла Ану Богдан.

Украинка уверенно забрала два последних сета, передает Новини.LIVE.

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Первый сет украинская теннисистка проиграла Богдану. Цуренко не взяла ни одного гейма на собственной подаче и, хотя сделала сразу три брейка, проиграла сет 3:6.

Ключевым моментом второго сета стал четвёртый гейм. Цуренко с третьей попытки совершила брейк, после чего довела дело до победы 6:2.

Comeback Complete ✅ @LTsurenko storms back from set down to defeat Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0 které dává Ukrajina první bod z tí! 🇺🇦 #BJKCup pic.twitter.com/wsFfqt5nam — Billie Jean King Cup (@BJKCup) 12 апреля 2024

А третий сет Цуренко вообще завершила "всухую" 6:0. Причем его она закончила менее чем за полчаса.

Матч Цуренко — Богдан длился 2:04 часа. Украинка реализовала 67% брейкпойнтов, румынка — 55%.

Свитолина играет с Кристиан

Матч Украина — Румыния проходит в рамках квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг. Украинки могут впервые в истории выйти в финальную часть соревнований.

До конца соревновательного дня пятницы, 12 апреля, одиночный матч проведет Элина Свитолина. Соперницей украинки станет Жаклин Кристиан (75-я ракетка мира).

Украина — номинальная хозяйка матчевой встречи против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг. Игра проходит на американском острове Амелия, штат Флорида, на грунтовом покрытии.

Путевку в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг получит сборная, которая первой доберется до трех побед. На второй запланированы еще три матча. Свитолина должна встретиться с Богданом, Цуренко — с Кристиан, а сестры Киченок (при необходимости) — провести свой матч в паре.

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