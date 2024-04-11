Свитолина прокомментировала отказ Халеп вернуться в теннис

Элина Свитолина во время матча. Фото: instagram.com/svitolinafoundation/

Сборная Украины по теннису продолжает подготовку к турниру Кубок Билли Джин Кинг. Сильнейшие спортсмены страны встретятся с соперницами из Румынии.

Элина Свитолина рассказала, что хотела сыграть с Симоной Халеп, сообщает Setanta Sports.

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Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп приглашали возобновить карьеру и вернуться в профессиональный теннис, однако 32-летняя спортсменка отказалась от этого шансы сыграть против Элины Свитолиной. Украинка сожалеет, что болельщики не увидят такой поединок.

Сборная Украины по теннису. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Свитолина рассказала о подготовке к матчу

Лидер сборной Украины ранее еще не играла с теннисистами, которые представляют национальную команду Румынию. Элина Свитолина рассказал, что Симона Халеп пока не готова выходить на корт, поэтому украинка не сможет встретиться с ней на спортивной площадке.

"Я ждала, что сыграю первый матч с Халеп. Наверно, она немного испугалась. У сборной Румынии неплохая, ровная команда. Есть Богдан, есть Кристиан. Посмотрела матчи Кристиан, потому что с ней начинаю. Уже с командой обсудили соперниц. Для нас главное играть в свой теннис и чтобы травм не было", — объяснила Свитолина.

Поединки с участием теннисистов сборных Украины и Румынии состоятся 12 и 13 апреля.

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