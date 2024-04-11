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Свитолина прокомментировала отказ Халеп вернуться в теннис

11 апреля 2024 16:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Свитолина прокомментировала отказ Халеп вернуться в теннис
Элина Свитолина во время матча. Фото: instagram.com/svitolinafoundation/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по теннису продолжает подготовку к турниру Кубок Билли Джин Кинг. Сильнейшие спортсмены страны встретятся с соперницами из Румынии. 

Элина Свитолина рассказала, что хотела сыграть с Симоной Халеп, сообщает Setanta Sports

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Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп приглашали возобновить карьеру и вернуться в профессиональный теннис, однако 32-летняя спортсменка отказалась от этого шансы сыграть против Элины Свитолиной. Украинка сожалеет, что болельщики не увидят такой поединок. 

Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Свитолина рассказала о подготовке к матчу

Лидер сборной Украины ранее еще не играла с теннисистами, которые представляют национальную команду Румынию. Элина Свитолина рассказал, что Симона Халеп пока не готова выходить на корт, поэтому украинка не сможет встретиться с ней на спортивной площадке. 

"Я ждала, что сыграю первый матч с Халеп. Наверно, она немного испугалась. У сборной Румынии неплохая, ровная команда. Есть Богдан, есть Кристиан. Посмотрела матчи Кристиан, потому что с ней начинаю. Уже с командой обсудили соперниц. Для нас главное играть в свой теннис и чтобы травм не было", — объяснила Свитолина.

Поединки с участием теннисистов сборных Украины и Румынии состоятся 12 и 13 апреля. 

Напомним, Мудрик уйдет из "Челси" из-за трансфера в Лондон известного игрока. 

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спорт
Элина Свитолина
Теннис
украинские теннисисты
сборная Украины по теннису

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