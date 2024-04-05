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Свитолина проиграла Мертенс и покинула турнир в Чарльстоне

5 апреля 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина проиграла Мертенс и покинула турнир в Чарльстоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Чарльстоне, США прошли матчи третьего круга турнира серии WTA 500. На этой стадии турнира выступила первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Соперницей одесситки была Элизе Мертенс из Бельгии, сообщил портал Новини.LIVE.

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До матча у букмекеров Свитолина была фаворитом. На их мнение влияли место в рейтинге WTA, где украинка 17-я, и статистика личных встреч — четыре победы украинки против двух у бельгийки.

Элина Свитолина — Элизе Мертенс — 4:6, 1:6

Матч длился 1 час 7 минут, в течение которых Свитолина сделала два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала один из восьми брейков.

Мертенс третья победа в карьере над Свитолиной далась с тремя подачами навылет, четырьмя двойными ошибками и с четырьмя из шести использованными брейками.

Важно отметим, что для Свитолиной и Мертенс из-за переносов, связанных с погодными условиями, это был второй матч за день. Возможно, Элина хуже восстановилась к матчу с бельгийкой.

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Элина Свитолина
Теннис
WTA
украинские теннисисты

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