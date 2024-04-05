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Світоліна програла Мертенс та покинула турнір у Чарльстоні

5 квітня 2024 12:15
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна програла Мертенс та покинула турнір у Чарльстоні
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Чарльстоні, США пройшли матчі третього кола турніру серії WTA 500. На цій стадії турніру виступила перша ракетка України Еліна Світоліна.

Суперницею одеситки була Елізе Мертенс із Бельгії, повідомив портал Новини.LIVE.

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До матчу у букмекерів Світоліна була фаворитом. На їхню думку, впливали місце в рейтингу WTA, де українка 17-а, і статистика особистих зустрічей — чотири перемоги українки проти двох у бельгійки.

Еліна Світоліна — Елізе Мертенс — 4:6, 1:6

Матч тривав 1 годину 7 хвилин, протягом яких Світоліна зробила два ейси, не припустилася подвійних помилок і реалізувала один із восьми брейків.

Для Мертенс третя перемога в кар'єрі над Світоліною далася з трьома подачами навиліт, чотирма подвійними помилками та з чотирма із шести використаними брейками.

Важливо зазначити, що для Світоліної та Мертенс через перенесення, пов'язані з погодними умовами, це був другий матч за день. Можливо, Еліна гірше відновилася до матчу із бельгійкою.

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Еліна Світоліна
Теніс
WTA
українські тенісисти

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