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Монфіс розповів, якою дружиною є Світоліна та як вона виховує дитину

23 березня 2024 11:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Монфіс розповів, якою дружиною є Світоліна та як вона виховує дитину
Світоліна та Монфіс. Фото: BTU
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Французький тенісист Гаель Монфіс під час виступу на турнірі у Майамі розповів, чим Еліна Світоліна вражає його найбільше. Спортсмен зазначив, що результати дружини після повернення є високими, але найбільше він захоплюється її людськими якостями.

Інтерв’ю у Монфіса взяло видання Tennis Majors, передає Новини.LIVE.

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"Передусім вона чудова мати. Це перш за все. Люди хочуть поставити теніс на перше місце, але я думаю, що вона насамперед чудова мати. Це найважливіше для мене як для її чоловіка, тому що , звичайно, ми тенісна пара, але життя виходить за рамки нашого спорту", — каже Гаель.

Тенісист настільки в шоці від камбеку українки, що не міг підібрати слова.

"Вона чудова і прекрасна мати, і, як ви сказали, вона добре справляється з цим на корті. Я здивований, наскільки вдалим був її камбек, наскільки вона сильна морально і фізично. Це просто дивно. Сам я не можу розповісти вам так багато, бо навіть я сам шокований", – поділився він.

Світоліна з чоловіком підтримують Україну

Також француз додав про те, як Світоліна допомагає своїй рідній країні. Скільки вона зробила корисного для України після початку повномасштабного вторгнення окупантів з РФ — це показник її мужності та сили духу. 

"І, звичайно, враховуючи ситуацію в Україні, це ще більш божевільно, бо скільки вона сама зробила для країни. І те, що вона може справитися з усіма цими трьома справами... До того ж є і багато інших, але, щоб бути лаконічним, я виокремлю ці три. Це просто дивно. Вона сильна жінка", — впевнений Монфіс.

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"Полісся" знайшло нового тренера в іншому клубі УПЛ.

Еліна Світоліна
Теніс
українські тенісисти
Гаель Монфіс

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