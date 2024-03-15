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Свитолина спустя три года возвращается в сборную Украины

15 марта 2024 21:37
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Агабекян Карен
редактор
Свитолина спустя три года возвращается в сборную Украины
Элина Свитолина после победы. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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Агабекян Карен
редактор

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернется в состав сборной на Кубок Билли Джин Кинг. Случится это спустя три года.

Состав сборной Украины опубликовал официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.

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Украинская теннисистка Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

Составы на матч Украина — Румыния

В состав сборной Украины вошла Свитолина, которая крайний матч провела за команду в апреле 2021 года.

В состав сборной также вернулась Леся Цуренко. Для нее это первое появление в сборной с февраля 2020 года.

Появление Свитолиной и Цуренко можно связывать с решением Федерации тенниса Украины передать управление сборной в фонд Свитолиной. Ранее у двух самых опытных украинских теннисисток было недопонимание с ФТУ.

Также в состав попали Людмила и Надежда Киченок и Юлия Стародубцева. Капитаном является Михаил Филима.

Румыния также собрала сильный состав, где бывшая первая ракетка мира Симона Халеп, с которой недавно сняли четырехлетнюю дисквалификацию.

Состав Румынии: Симона Халеп, Ана Богдан, Жаклин Адина, Анка Тодони и Мара Гае.

Отметим, что матчи Кубка Билли Джин Кинг Украина — Румыния состоятся в США 12-13 апреля.

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Теннис
Элина Свитолина
Леся Цуренко
украинские теннисисты
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