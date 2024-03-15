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Світоліна через три роки знову повертається до збірної України

15 березня 2024 21:37
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна через три роки знову повертається до збірної України
Еліна Світоліна після перемоги. Фото: REUTERS/Ciro De Luca
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Перша ракетка України Еліна Світоліна повернеться до складу збірної на Кубок Біллі Джин Кінг. Станеться це через три роки після останнього виступу.

Склад збірної України опублікував офіційний сайт Кубка Біллі Джин Кінг.

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Українська тенісистка Леся Цуренко. Фото: j48tennis.net

Склади на матч Україна — Румунія

До складу збірної України увійшла Світоліна, яка останній матч провела за команду у квітні 2021 року.

До складу збірної також повернулася Леся Цуренко. Для неї це перша поява у збірній із лютого 2020 року.

Появу Світоліної та Цуренко можна пов'язувати з рішенням Федерації тенісу України передати управління збірною до фонду Світоліної. Раніше дві найдосвідченіші українські тенісистки мали непорозуміння з ФТУ.

Також до складу потрапили Людмила та Надія Кіченок і Юлія Стародубцева. Капітаном є Михайло Філіма.

Румунія також зібрала сильний склад, де колишня перша ракетка світу Сімона Халеп, з якої нещодавно зняли чотирирічну дискваліфікацію.

Склад Румунії: Симона Халеп, Ана Богдан, Жаклін Адіна, Анка Тодоні та Мара Гаї.

Зазначимо, що матчі Кубка Біллі Джин Кінг Україна — Румунія відбудуться у США 12-13 квітня.

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Леся Цуренко
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збірна України з теннісу

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