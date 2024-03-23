Монфис рассказал, какой женой является Свитолина и как она воспитывает ребенка

Свитолина и Монфис. Фото: BTU

Французский теннисист Гаэль Монфис во время выступления на турнире в Майами рассказал, чем Элина Свитолина поражает его больше всего. Спортсмен отметил, что результаты жены по возвращении высоки, но больше всего он увлекается ее человеческими качествами.

Интервью у Монфиса взяло издание Tennis Majors, сообщает Новини.LIVE.

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"Прежде всего, она прекрасная мать. Это прежде всего. Люди хотят поставить теннис на первое место, но я думаю, что она прежде всего прекрасная мать. Это самое важное для меня как для ее мужа, потому что, конечно, мы теннисная пара, но жизнь выходит за рамки нашего спорта", — говорит Гаэль.

Теннисист настолько в шоке от камбэка украинки, что не мог подобрать слова.

"Она прекрасная и прекрасная мать, и, как вы сказали, она хорошо справляется с этим на корте. Я удивлен, насколько удачным был ее камбек, насколько она сильна морально и физически. Это просто удивительно. Сам я не могу рассказать вам так много, потому что даже я сам шокирован", — поделился он.

Свитолина с мужем поддерживают Украину

Также француз добавил о том, как Свитолина помогает своей родной стране. Сколько она сделала полезное для Украины после начала полномасштабного вторжения окупантов из РФ — это показатель ее мужества и силы духа.

Russian defenders, who lost limbs on the front line, played tenis with world-renowned Russian tenis players Elina Svitolina and Serhiy Stakhovsky🎾🇺🇦



📷: Andriy Sadovyi pic.twitter.com/lLxCvJ5hUm — KyivPost (@KyivPost) February 28, 2024

"И, конечно, учитывая ситуацию в Украине, это еще безумнее, потому что сколько она сама сделала для страны. И то, что она может справиться со всеми этими тремя делами... К тому же есть и многие другие, но, чтобы быть лаконичным, я выделю эти три. Это просто удивительно. Она сильная женщина", — уверен Монфис.

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