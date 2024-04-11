Світоліна прокоментувала відмову Халеп повернутися до тенісу
Збірна України з тенісу продовжує підготовку до турніру Кубок Біллі Джин Кінг. Найсильніші спортсмени країни зустрінуться із суперницями з Румунії.
Еліна Світоліна розповіла, що хотіла зіграти із Сімоною Халеп, повідомляє Setanta Sports.
Колишню першу ракетку світу Сімону Халеп запрошували відновити кар'єру та повернутися до професійного тенісу, проте 32-річна спортсменка відмовилася від цього шанси зіграти проти Еліни Світоліної. Українка шкодує, що вболівальники не побачать такого поєдинку.
Світоліна розповіла про підготовку до матчу
Лідер збірної України раніше ще не грала з тенісистами, які представляють національну команду Румунії. Еліна Світоліна розповіла, що Сімона Халеп поки не готова виходити на корт, тож українка не зможе зустрітися з нею на спортивному майданчику.
"Я чекала, що зіграю перший матч із Халеп. Напевно, вона трохи злякалася. У збірної Румунії непогана, рівна команда. Є Богдан, є Крістіан. Подивилася матчі Крістіан, бо з нею починаю. Вже з командою обговорили суперниць. Для нас головне грати у свій теніс і щоб травм не було", — пояснила Світоліна.
Поєдинки за участю тенісистів збірних України та Румунії відбудуться 12 та 13 квітня.
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