Світоліна прокоментувала відмову Халеп повернутися до тенісу

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: instagram.com/svitolinafoundation/

Збірна України з тенісу продовжує підготовку до турніру Кубок Біллі Джин Кінг. Найсильніші спортсмени країни зустрінуться із суперницями з Румунії.

Еліна Світоліна розповіла, що хотіла зіграти із Сімоною Халеп, повідомляє Setanta Sports.

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Колишню першу ракетку світу Сімону Халеп запрошували відновити кар'єру та повернутися до професійного тенісу, проте 32-річна спортсменка відмовилася від цього шанси зіграти проти Еліни Світоліної. Українка шкодує, що вболівальники не побачать такого поєдинку.

Збірна України з тенісу. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Світоліна розповіла про підготовку до матчу

Лідер збірної України раніше ще не грала з тенісистами, які представляють національну команду Румунії. Еліна Світоліна розповіла, що Сімона Халеп поки не готова виходити на корт, тож українка не зможе зустрітися з нею на спортивному майданчику.

"Я чекала, що зіграю перший матч із Халеп. Напевно, вона трохи злякалася. У збірної Румунії непогана, рівна команда. Є Богдан, є Крістіан. Подивилася матчі Крістіан, бо з нею починаю. Вже з командою обговорили суперниць. Для нас головне грати у свій теніс і щоб травм не було", — пояснила Світоліна.

Поєдинки за участю тенісистів збірних України та Румунії відбудуться 12 та 13 квітня.

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