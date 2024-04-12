Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Цуренко впевнено виграла для України перший матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії arrow

Цуренко впевнено виграла для України перший матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії

12 квітня 2024 22:52
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Цуренко впевнено виграла для України перший матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії
Леся Цуренко. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Збірна Україна з тенісу розпочала з перемоги протистояння із Румунією у Кубку Біллі Джин Кінг. У першому матчі Леся Цуренко у вольовому та красивому стилі обіграла Ану Богдан.

Українка впевнено забрала два останніх сети, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Перший сет українська тенісистка програла Богдан. Цуренко не взяла жодного гейму на власній подачі і хоча зробила одразу три брейки, програла сет 3:6.

Ключовим моментом другого сету став четвертий гейм. Цуренко з третьої спроби зробила брейк, після чого довела справу до перемоги 6:2.

А третій сет Цуренко взагалі завершила “всуху” 6:0. Причому її вона закінчила менш ніж за пів години.

Матч Цуренко — Богдан тривав 2:04 години. Українка реалізувала 67% брейкпойнтів, румунка — 55%.

Світоліна грає з Крістіан

Матч Україна — Румунія відбувається у межах кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг. Українки мають можливість вперше в історії вийти у фінальну частину змагань.

До кінця змагального дня п'ятниці, 12 квітня, одиночний матч проведе Еліна Світоліна. Суперницею українки стане Жаклін Крістіан (75-та ракетка світу).

Україна — номінальна господарка матчевої зустрічі проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг. Гра проходить на американському острові Амелія, штат Флорида, на ґрунтовому покритті.

Путівку у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг здобуде збірна, що першою дістанеться трьох перемог. На другий заплановані ще три матчі. Світоліна має зустрітися з Богдан, Цуренко — з Крістіан, а сестри Кіченок (за потреби) — провести свій матч у парі.

Нагадаємо, Зінченко чекає на трансфер з "Арсенала" — куди перейде українець.

Шапаренком цікавляться клуби з Італії та Франції — деталі.

Мілевський назвав найкращого футболіста, з яким разом грав.

Мудрик піде з "Челсі" через трансфер до Лондона відомого гравця.

"Ліверпуль" зазнав принизливої поразки від "Аталанти" й результати інших матчів ЛЄ.

Еліна Світоліна
Леся Цуренко
українські тенісисти
Людмила Кіченок
Надія Кіченок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи