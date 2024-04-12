Цуренко впевнено виграла для України перший матч Кубку Біллі Джин Кінг проти Румунії

Леся Цуренко. Фото: Reuters

Збірна Україна з тенісу розпочала з перемоги протистояння із Румунією у Кубку Біллі Джин Кінг. У першому матчі Леся Цуренко у вольовому та красивому стилі обіграла Ану Богдан.

Українка впевнено забрала два останніх сети, передає Новини.LIVE.

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Перший сет українська тенісистка програла Богдан. Цуренко не взяла жодного гейму на власній подачі і хоча зробила одразу три брейки, програла сет 3:6.

Ключовим моментом другого сету став четвертий гейм. Цуренко з третьої спроби зробила брейк, після чого довела справу до перемоги 6:2.

Comeback Complete ✅@LTsurenko storms back from a set down to defeat Ana Bogdan 3-6, 6-2, 6-0 which gives Ukraine the first point of the tie! 🇺🇦#BJKCup pic.twitter.com/wsFfqt5nam — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 12, 2024

А третій сет Цуренко взагалі завершила “всуху” 6:0. Причому її вона закінчила менш ніж за пів години.

Матч Цуренко — Богдан тривав 2:04 години. Українка реалізувала 67% брейкпойнтів, румунка — 55%.

Світоліна грає з Крістіан

Матч Україна — Румунія відбувається у межах кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг. Українки мають можливість вперше в історії вийти у фінальну частину змагань.

До кінця змагального дня п'ятниці, 12 квітня, одиночний матч проведе Еліна Світоліна. Суперницею українки стане Жаклін Крістіан (75-та ракетка світу).

Україна — номінальна господарка матчевої зустрічі проти Румунії на Кубку Біллі Джин Кінг. Гра проходить на американському острові Амелія, штат Флорида, на ґрунтовому покритті.

Путівку у фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг здобуде збірна, що першою дістанеться трьох перемог. На другий заплановані ще три матчі. Світоліна має зустрітися з Богдан, Цуренко — з Крістіан, а сестри Кіченок (за потреби) — провести свій матч у парі.

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