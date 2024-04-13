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Світоліна принесла Україні другу перемогу над Румунією на Кубку Біллі Джин Кінг

13 квітня 2024 01:14
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна принесла Україні другу перемогу над Румунією на Кубку Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна принесла Україні другу перемогу. Фото: ФТУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Амелії, штат Флорида, США проходить матч кваліфікації світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії. Команди у перший день зіграли два матчі.

У другій грі українка Еліна Світоліна перемогла румунку Жаклін Адію Крістіан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Протистояння 18-ї ракетки світу з України та 75-ї у світовому рейтингу румунки тривало 1 годину 38 хвилин. За цей час Світоліна не подавала ейсів, зробила одну подвійну помилку та використала шість із 12 брейків.

Крістіан один раз подала навиліт, не припускалася подвійних помилок і реалізувала три з 13 брейк-пойнтів.

Раніше перший матч виграла Леся Цуренко у Анни Богдан у трьох сетах.

У другий день матчевого протистояння Світоліна зіграє з Богдан, Цуренко з Крістіан, а у парному матчі Людмила та Надія Кіченок зіграють з Анкою Алексією Тодоні та Марою Гаї.

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Еліна Світоліна
Теніс
українські тенісисти
збірна України з теннісу
Кубок Біллі Джин Кінг

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