Світоліна несподівано програла румунці Богдан на Кубку Біллі Джин Кінг
В Амелії, штат Флорида, США проходить матч кваліфікації світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії. Команди другого дня зіграли перший матч.
У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілася з румункою Анною Богдан, повідомив портал Новини.LIVE.
Еліна Світоліна — Анна Богдан — 4:6, 6:4, 3:6
Світоліна через помилки програла перший сет і не найкраще виглядала в другому. Однак Еліна змогла зібратися і за рахунку 3:4 вирвати перемогу у ньому.
Потім українка відмінно розпочала третій сет, але в якийсь момент сил поменшало, що призвело до великої кількості помилок. Богдан же скористалася ситуацією та забрала матч.
Загалом гра тривала 2 години 51 хвилину, за які Світоліна подала п'ять ейсів, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала сім з 11 брейк-пойнтів.
Богдан за матч мала лише одну подачу навиліт, три подвійні помилки, і п'ять із 20 використаних брейків.
Після третього матчу Україна продовжує вести з рахунком 2:1. Якщо в наступному матчі Леся Цуренко переможе Жаклін Крістіан, то синьо-жовті оформлять дострокову перемогу. У разі поразки переможець протистояння визначиться у матчі парного розряду, де збірну представлять сестри Людмила та Надія Кіченок.
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