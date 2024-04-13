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Світоліна несподівано програла румунці Богдан на Кубку Біллі Джин Кінг

13 квітня 2024 21:37
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Агабекян Карен
редактор
Світоліна несподівано програла румунці Богдан на Кубку Біллі Джин Кінг
Перша ракетка України Еліна Світоліна. Фото: ITF
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Агабекян Карен
редактор

В Амелії, штат Флорида, США проходить матч кваліфікації світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії. Команди другого дня зіграли перший матч.

У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілася з румункою Анною Богдан, повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна через помилки програла перший сет і не найкраще виглядала в другому. Однак Еліна змогла зібратися і за рахунку 3:4 вирвати перемогу у ньому.

Потім українка відмінно розпочала третій сет, але в якийсь момент сил поменшало, що призвело до великої кількості помилок. Богдан же скористалася ситуацією та забрала матч.

Загалом гра тривала 2 години 51 хвилину, за які Світоліна подала п'ять ейсів, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала сім з 11 брейк-пойнтів.

Богдан за матч мала лише одну подачу навиліт, три подвійні помилки, і п'ять із 20 використаних брейків.

Після третього матчу Україна продовжує вести з рахунком 2:1. Якщо в наступному матчі Леся Цуренко переможе Жаклін Крістіан, то синьо-жовті оформлять дострокову перемогу. У разі поразки переможець протистояння визначиться у матчі парного розряду, де збірну представлять сестри Людмила та Надія Кіченок.

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Румунія
Еліна Світоліна
Теніс
українські тенісисти
збірна України з теннісу

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