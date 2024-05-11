Свитолина и Ястремская прошли в третий круг турнира в Риме
Украинские теннисистки Элина Свитолина и Дайана Ястремская успешно провели матчи второго круга турнира WTA в Италии. Ястремская победила немку Зигемунд, а Свитолина одолела итальянку Эррани.
Подробности победных матчей украинок – в материале Новини.LIVE.
Даяна Ястремская во втором сете противостояния со спортсменкой из Германии проигрывала со счетом 2:5, после чего выиграла пять геймов подряд, отыграв при этом два матчбола в десятом гейме на подаче соперницы.
Таким образом, одесситка одержала третью победу в трех сыгранных матчах с представительницей Германии. Предыдущие встречи между Ястремской и Зигемундом проходили на хардовых кортах в Хобарте (2019) и Абу-Даби (2023).
В третьем круге украинка встретится с победительницей матча Кэти Волынец – Арина Соболенко. Также в четверг Ястремская вместе с Ангелиной Калининой победила в первом круге парного разряда.
Свитолина победила в двух сетах
Элина Свитолина в свою очередь третий раз сыграла против Сары Эррани и впервые сумела ее победить (это был их первый поединок на почве и первый с 2016 года). Украинская теннисистка сделала шесть брейков и проиграла всего один гейм на своей подаче. Поединок длился 77 минут.
Rome Open 2024— ladies_tennis_73 (@73_ladies) May 10, 2024
Свитолиня страдает от Errani с показателем 6-0 6-2 pic.twitter.com/7kOMgFDdqY
Элина Свитолина одержала победу на кортах турнира в Риме впервые с 2021 года, когда уступила Изи Швентек в 1/4 финала. 2022 украинка не выступала на этом турнире, а в прошлом году проиграла на старте Леси Цуренко. Напомним, что Свитолина дважды, в 2017 и 2018 годах, становилась чемпионкой этих соревнований.
В третьем круге Элина Свитолина сыграет против 26-й ракетки мира Анны Калинской из России, которая в своем стартовом матче победила Клару Таусон из Дании - 6:1, 6:2.
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