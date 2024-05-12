Світоліна виграла у росіянки на престижному турнірі у Римі

Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis

У третьому колі турніру серії WTA 1000 у Римі виступила українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала росіянка Ганна Калинська.

Світоліній вдалося виграти в цьому матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

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Дівчата вперше грали одна з одною. Матч тривав 1 годину 14 хвилин, протягом яких Світоліна подала два ейси, зробила одну подвійну помилку та використала чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

Калинська навиліт не подавала, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала один із трьох брейк-пойнтів.

У четвертому колі Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Арини Соболенко, яка обіграла Даяну Ястремську.

Світоліна та Соболенко раніше тричі грали одна з одной. Нині одна перемога у Еліни та дві у білоруски. Востаннє вони протистояли один одному у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2023, і тоді українка програла.

У третьому колі турнір залишили Ястремська та Ангеліна Калініна. Ще раніше вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

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