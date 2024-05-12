Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Світоліна виграла у росіянки на престижному турнірі у Римі arrow

Світоліна виграла у росіянки на престижному турнірі у Римі

12 травня 2024 23:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Світоліна виграла у росіянки на престижному турнірі у Римі
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: j48tennis
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У третьому колі турніру серії WTA 1000 у Римі виступила українка Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стала росіянка Ганна Калинська.

Світоліній вдалося виграти в цьому матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Еліна Світоліна — Анна Калинська — 6:3, 6:3

Дівчата вперше грали одна з одною. Матч тривав 1 годину 14 хвилин, протягом яких Світоліна подала два ейси, зробила одну подвійну помилку та використала чотири з дев'яти брейк-пойнтів.

Калинська навиліт не подавала, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала один із трьох брейк-пойнтів.

У четвертому колі Світоліна зіграє проти другої ракетки світу Арини Соболенко, яка обіграла Даяну Ястремську.

Світоліна та Соболенко раніше тричі грали одна з одной. Нині одна перемога у Еліни та дві у білоруски. Востаннє вони протистояли один одному у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2023, і тоді українка програла.

У третьому колі турнір залишили Ястремська та Ангеліна Калініна. Ще раніше вилетіли Марта Костюк, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, Усик відреагував на перемогу Ломаченка.

"Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів. 

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

Еліна Світоліна
Теніс
українські тенісисти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина