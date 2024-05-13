Лунин объяснил, кто сыграет в основе Реала в финале Лиги чемпионов

Андрей Лунин празднует победу в чемпионате Испании. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился мнением о ситуации с выбором стартового состава "Реала" на финал Лиги чемпионов. Главный тренер Карло Анчелотти готов выпустить в основе Тибо Куртуа.

Лунин прокомментировал возвращение после травмы своего главного конкурента в интервью Planeta RealMadrid.

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Андрей Лунин признался в том, что доволен тем, как для него сложился нынешний сезон. Украинец сумел завоевать место в основном составе "Реала" и провел несколько выдающихся матчей в составе испанской команды. Однако в ближайшее время ситуация может измениться для него в худшую сторону.

Андрей Лунин с футболистами "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Что Лунин сказал о финале ЛЧ

Украинский голкипер хорошо относится к своему коллеге и главному конкуренту за место в стартовом составе "Реала". Андрей Лунин пожелал Тибо Куртуа здоровья, но заверил, что продолжит бороться за право сыграть в главном матче сезона.

"В этом сезоне у меня было много работы и приходилось выкладываться по полной. Но я рад, что Куртуа вернулся в строй. Он действительно потрясающий вратарь, один из лучших в мире. Я очень многому у него научился", — рассказал Лунин.

Украинец признался, что все вратари "Реала" с энтузиазмом готовятся к финалу Лиги чемпионов. Никто из них не знает, кому именно придется выйти на поле.

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