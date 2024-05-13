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Лунін пояснив, хто зіграє в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів

13 травня 2024 11:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін пояснив, хто зіграє в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів
Андрій Лунін святкує перемогу у чемпіонаті Іспанії. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився думкою щодо ситуації з вибором стартового складу "Реала" на фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер Карло Анчелотті готовий випустити в основі Тібо Куртуа.

Лунін прокоментував повернення після травми свого головного конкурента в інтерв'ю Planeta Real Madrid.

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Андрій Лунін зізнався, що задоволений тим, як для нього склався нинішній сезон. Українець зумів завоювати місце в основному складі "Реала" та провів декілька визначних матчів у складі іспанської команди. Однак найближчим часом ситуація може змінитися для нього на гірший бік.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із футболістами "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Що Лунін сказав про фінал ЛЧ

Український голкіпер добре ставиться до свого колеги та головного конкурента за місце у стартовому складі "Реала". Андрій Лунін побажав Тібо Куртуа здоров'я, але запевнив, що продовжуватиме боротися за право зіграти у головному матчі сезону.

"Цього сезону у мене було багато роботи й доводилося викладатися на повну. Але я радий, що Куртуа повернувся до ладу. Він справді приголомшливий воротар, один із найкращих у світі. Я дуже багато чого в нього навчився", — розповів Лунін.

Українець зізнався, що всі воротарі "Реала" з ентузіазмом готуються до фіналу Ліги чемпіонів. Ніхто з них не знає, кому доведеться вийти на поле.

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

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спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Реал Мадрид
Андрій Лунін

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