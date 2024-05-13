Лунін пояснив, хто зіграє в основі Реала у фіналі Ліги чемпіонів
Голкіпер збірної України Андрій Лунін поділився думкою щодо ситуації з вибором стартового складу "Реала" на фінал Ліги чемпіонів. Головний тренер Карло Анчелотті готовий випустити в основі Тібо Куртуа.
Лунін прокоментував повернення після травми свого головного конкурента в інтерв'ю Planeta Real Madrid.
Андрій Лунін зізнався, що задоволений тим, як для нього склався нинішній сезон. Українець зумів завоювати місце в основному складі "Реала" та провів декілька визначних матчів у складі іспанської команди. Однак найближчим часом ситуація може змінитися для нього на гірший бік.
Що Лунін сказав про фінал ЛЧ
Український голкіпер добре ставиться до свого колеги та головного конкурента за місце у стартовому складі "Реала". Андрій Лунін побажав Тібо Куртуа здоров'я, але запевнив, що продовжуватиме боротися за право зіграти у головному матчі сезону.
"Цього сезону у мене було багато роботи й доводилося викладатися на повну. Але я радий, що Куртуа повернувся до ладу. Він справді приголомшливий воротар, один із найкращих у світі. Я дуже багато чого в нього навчився", — розповів Лунін.
Українець зізнався, що всі воротарі "Реала" з ентузіазмом готуються до фіналу Ліги чемпіонів. Ніхто з них не знає, кому доведеться вийти на поле.
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