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За Довбика заплатять 70 млн — Жирона погодиться продати гравця

13 травня 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
За Довбика заплатять 70 млн — Жирона погодиться продати гравця
Артем Довбик працює у тренажерному залі. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард іспанської "Жирони" та збірної України Артем Довбик опинився в центрі уваги одного з найуспішніших англійських клубів. Каталонці влітку отримають вигідну пропозицію щодо трансферу свого футболіста.

"Жирона" може погодитися продати Довбика, повідомляє AS Diario.

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Артем Довбик є головним претендентом на титул найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії у сезоні 2023/2024. Форварду не знадобився час для адаптації до Ла Ліги після переходу з українського "Дніпра-1". Результативна гра Артема привернула до нього увагу топклубів Європи.

Артем Довбик продовжить кар'єру в Англії
Артем Довбик святкує гол із партнерами по команді. Фото: instagram.com/gironafc/

Новий претендент на Довбика

Українець не хоче залишати "Жирону", оскільки його родині сподобалося в Іспанії, а самому гравцеві повністю підходити стиль футболу місцевої першості. Однак клубу доведеться продати Довбика, якщо надійде дуже вигідна пропозиція.

Головним претендентом на українця вважався мадридський "Атлетико", однак у команди Дієго Сімеоне з'явився потужний конкурент, Власники "Манчестер Юнайтед" також хочуть оформити перехід Довбика.

"Червоні дияволи" готові зробити футболіста збірної України своєю головною трансферною метою під час літнього міжсезоння. Англійці запропонують за Довбика близько 70 млн євро. Це повністю влаштує "Жирону".

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Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансфери
Жирона

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