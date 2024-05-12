Збірна України з футболу оголосила склад на Євро-2024 — у ньому 12 легіонерів

Збірна України U-17. Фото: УАФ

Збірна України U-17 з футболу визначила склад гравців, які поїдуть на чемпіонат Європи-2024. У заявку команди увійшли 24 гравці.

При цьому головний тренер команди Юрій Мороз взяв на турнір 12 легіонерів, повідомила пресслужба УАФ.

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Головний тренер збірної України U-17 Юрій Мороз. Фото: УАФ

Заявка збірної України на Євро-2024

Мороз найбільше представництво взяв з рідного "Динамо" — чотири гравці. Ще по три представники мають "Шахтар" та "Рух". По два футболісти делегують німецькі "Баєр" та "Баварія".

Воротарі: Назар Макаренко (СК "Дніпро-1"), Олександр Петренко ("Баєр", Німеччина), Ілля Волошин ("Реал", Іспанія).

Захисники: Олексій Рибак, Дем'ян Третяк (обидва — "Динамо"), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва — "Шахтар"), Максим Баршак ("Рух"), Кирило Дігтяр ("Металіст"), Дмитро Стрільчук ("Баварія", Німеччина), Дмитро Варивода ("Адміра", Австрія).

Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва — "Динамо"), Назар Бондар ("Рух"), Євгеній Гармаш ("Шахтар"), Богдан Оличенко ("Баварія", Німеччина), Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Богдан Попов ("Емполі", Італія), Олександр Драган ("Аталанта", Італія), Андре Вакулюк ("Бенфіка", Португалія).

Нападники: Іван Денисов ("Рух"), Артем Степанов ("Баєр", Німеччина), Дмитро Богданов ("Динамо" Дрезден, Німеччина), Нікіта Кривцов ("Кельн", Німеччина).

Зазначимо, що чемпіонат Європи U-17 пройде на Кіпрі з 20 травня по 5 червня.

В групі А Україна зіграє з Сербією, Чехією та Кіпром.

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