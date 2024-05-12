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Сборная Украины по футболу объявила состав на Евро-2024 — в нем 12 легионеров

12 мая 2024 13:54
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины по футболу объявила состав на Евро-2024 — в нем 12 легионеров
Сборная Украины U-17. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины U-17 по футболу определила состав игроков, которые отправятся на чемпионат Европы-2024. В заявку команды вошли 24 игрока.

При этом главный тренер команды Юрий Мороз взял на турнир 12 легионеров, сообщила пресс-служба УАФ.

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Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Мороз самое большое представительство взял из родного "Динамо" — четыре игрока. Еще по три представителя имеют "Шахтер" и "Рух". По два футболиста делегируют немецкие "Байер" и "Бавария".

Вратари: Назар Макаренко (СК "Днепр-1"), Александр Петренко ("Байер", Германия), Илья Волошин ("Реал", Испания).

Защитники: Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба — "Динамо"), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба — "Шахтер"), Максим Баршак ("Рух"), Кирилл Дигтяр ("Металлист"), Дмитрий Стрельчук ("Бавария", Германия), Дмитрий Варивода ("Адмира", Австрия).

Полузащитники: Павел Люсин, Богдан Редушко (оба — "Динамо"), Назар Бондарь ("Рух"), Евгений Гармаш ("Шахтер"), Богдан Оличенко ("Бавария", Германия), Александр Сорока ("Гент", Бельгия), Богдан Попов ("Эмполи", Италия), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Андре Вакулюк ("Бенфика", Португалия).

Нападающие: Иван Денисов ("Рух"), Артем Степанов ("Байер", Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо" Дрезден, Германия), Никита Кривцов ("Кельн", Германия).

Отметим, что чемпионат Европы U-17 пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня.

В группе А Украина сыграет с Сербией, Чехией и Кипром.

Напомним, "Жироне" придется продать Цыганкова — клуб назвал стоимость игрока.

Григорчук может уйти из "Черноморца" в другой клуб УПЛ.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

УАФ
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу

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