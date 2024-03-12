Сборная Украины U-17 в доминирующей манере вышла на Евро-2024

Игроки сборной Украины после матча. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу U-17 провела третий заключительный матч отбора на чемпионат Европы-2024. В этой игре команде Юрия Мороза противостояла Словакия.

Украина U-17 победила со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украина U-17 — Словакия U-17

В составе сборной Украины в конце первого тайма отметились голами Артем Степанов и Богдан Редушко.

Во второй половине матча Украина уберегла свои ворота и забила третий мяч. Это Степанов оформил дубль.

Отметим, что в предыдущих двух турах Украина победила Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0). На Евро-2024 команда Мороза вышла с первого места в группе и без единого пропущенного мяча.

Украина U-17 — Словакия U-17 — 3:0

Голы: Степанов, 41, 68, Редушко 45+1

Украина U-17: Волошин, Шелекета, Третяк (Рябоконь, 75), Данковский, Стрильчук, Люсин, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халилов, 75), Бондар (Богданов, 64).

Словакия U-17: Каланин, Голокси (Мозола, 61), Даниэль, Балог, Туранский, Мишяк, Стручка, Влна, Лусале (Польча, 74), Валко (Пира, 74), Немет (Трелло, 46).

Предупреждения: Бондар, 59.

Чемпионат Европы U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. На нем сыграют 16 национальных сборных.

Напомним, Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер.

Биатлонистка Джима установила новый рекорд.

Голкипер Андрей Трубин уйдет из "Бенфики" ради трансфера в топ-клуб.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Тен Хага — кто станет новым тренером.

Матч отщепенцев — сборная России нашла соперника для товарищеского матча.