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Сборная Украины U-17 в доминирующей манере вышла на Евро-2024

12 марта 2024 21:56
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Агабекян Карен
редактор
Сборная Украины U-17 в доминирующей манере вышла на Евро-2024
Игроки сборной Украины после матча. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборная Украины по футболу U-17 провела третий заключительный матч отбора на чемпионат Европы-2024. В этой игре команде Юрия Мороза противостояла Словакия.

Украина U-17 победила со счетом 3:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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В составе сборной Украины в конце первого тайма отметились голами Артем Степанов и Богдан Редушко.

Во второй половине матча Украина уберегла свои ворота и забила третий мяч. Это Степанов оформил дубль.

Отметим, что в предыдущих двух турах Украина победила Грецию (2:0) и Швейцарию (3:0). На Евро-2024 команда Мороза вышла с первого места в группе и без единого пропущенного мяча.

Украина U-17 — Словакия U-17 — 3:0

Голы: Степанов, 41, 68, Редушко 45+1

Украина U-17: Волошин, Шелекета, Третяк (Рябоконь, 75), Данковский, Стрильчук, Люсин, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халилов, 75), Бондар (Богданов, 64).

Словакия U-17: Каланин, Голокси (Мозола, 61), Даниэль, Балог, Туранский, Мишяк, Стручка, Влна, Лусале (Польча, 74), Валко (Пира, 74), Немет (Трелло, 46).

Предупреждения: Бондар, 59.

Чемпионат Европы U-17 пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. На нем сыграют 16 национальных сборных.

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Сборная Украины по футболу
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