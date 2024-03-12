Збірна України U-17 у домінуючій манері вийшла на Євро-2024

Гравці збірної України після матчу Фото: УАФ

Збірна України з футболу U-17 провела третій заключний матч відбору на чемпіонат Європи-2024. У цій грі команді Юрія Мороза протистояла Словаччина.

Україна U-17 перемогла з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Україна U-17 — Словаччина U-17

У складі збірної України наприкінці першого тайму відзначилися голами Артем Степанов та Богдан Редушко.

У другій половині матчу Україна вберегла свої ворота та забила третій м'яч. Це Степанов оформив дубль.

Зазначимо, що у попередніх двох турах Україна перемогла Грецію (2:0) та Швейцарію (3:0). На Євро-2024 команда Мороза вийшла з першого місця у групі та без жодного пропущеного м'яча.

Україна U-17 — Словаччина U-17 — 3:0

Голи: Степанов, 41, 68, Редушко 45+1

Україна U-17: Волошин, Шелекет, Третяк (Рябоконь, 75), Данковський, Стрільчук, Люсін, Драган, Редушко (Озимай, 64), Денисов, Степанов (Халілов, 75), Бондар (Богданов, 64).

Словаччина U-17: Каланін, Голокси (Мозола, 61), Даніель, Балог, Туранський, Мішяк, Стручка, Влна, Лусале (Польча, 74), Валко (Піра, 74), Немет (Трелло, 46).

Попередження: Бондар, 59.

Чемпіонат Європи U-17 пройде з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі. На ньому зіграють 16 національних збірних.

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