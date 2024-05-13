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За Довбика заплатят 70 млн — Жирона согласится продать игрока

13 мая 2024 10:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
За Довбика заплатят 70 млн — Жирона согласится продать игрока
Артем Довбик работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик оказался в центре внимания одного из самых успешных английских клубов. Каталонцы летом получат выгодное предложение по трансферу своего футболиста. 

"Жирона" может согласиться продать Довбика, сообщает AS Diario

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Артем Довбик является главным претендентом на титул лучшего бомбардира чемпионата Испании в сезоне 2023/2024. Форварду не понадобилось время для адаптации в Ла Лиге после перехода из украинского "Днепра-1". Результативная игра Артема привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов Европы. 

Артем Довбик продолжит карьеру в Англии
Артем Довбик празднует гол с партнерами по команде. Фото: instagram.com/gironafc/

Новый претендент на Довбика 

Украинец не хочет уходить из "Жироны", поскольку его семье понравилось в Испании, а самому игроку полностью подходить стиль футбола местного первенства. Однако клубу придется продать Довбика, если поступит очень выгодное предложение. 

Главным претендентом на украинца считался мадридский "Атлетико", однако у команды Диего Симеоне появился мощный конкурент, Владельцы "Манчестер Юнайтед" тоже хотят оформить переход Довбика. 

"Красные дьяволы" готовы сделать футболиста сборной Украины своей главной трансферной целью во время летнего межсезонья. Англичане предложат за Довбика около 70 млн евро. Это полностью устроит "Жирону". 

Напомним, Усик отреагировал на победу Ломаченко.

Свитолина выиграла у россиянки на престижном турнире в Риме.

Куртуа заменит Лунина в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

Новый претендент на Судакова готов заплатить за игрока большие деньги — известна сумма.

спорт
футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Жирона

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