За Довбика заплатят 70 млн — Жирона согласится продать игрока

Артем Довбик работает в тренажерном зале. Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард испанской "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик оказался в центре внимания одного из самых успешных английских клубов. Каталонцы летом получат выгодное предложение по трансферу своего футболиста.

"Жирона" может согласиться продать Довбика, сообщает AS Diario.

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Артем Довбик является главным претендентом на титул лучшего бомбардира чемпионата Испании в сезоне 2023/2024. Форварду не понадобилось время для адаптации в Ла Лиге после перехода из украинского "Днепра-1". Результативная игра Артема привлекла к нему внимание со стороны топ-клубов Европы.

Артем Довбик празднует гол с партнерами по команде. Фото: instagram.com/gironafc/

Новый претендент на Довбика

Украинец не хочет уходить из "Жироны", поскольку его семье понравилось в Испании, а самому игроку полностью подходить стиль футбола местного первенства. Однако клубу придется продать Довбика, если поступит очень выгодное предложение.

Главным претендентом на украинца считался мадридский "Атлетико", однако у команды Диего Симеоне появился мощный конкурент, Владельцы "Манчестер Юнайтед" тоже хотят оформить переход Довбика.

"Красные дьяволы" готовы сделать футболиста сборной Украины своей главной трансферной целью во время летнего межсезонья. Англичане предложат за Довбика около 70 млн евро. Это полностью устроит "Жирону".

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