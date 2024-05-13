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Тренер Шахтаря розповів правду про бійку після матчу з Динамо

13 травня 2024 12:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Шахтаря розповів правду про бійку після матчу з Динамо
Олексій Бєлік відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер юнацької команди "Шахтаря" Олексій Бєлік поділився думкою про скандальний епізод у матчі з "Динамо". Під час цього поєдинку у наставника "гірників" виник конфлікт керівником академії київського клубу Олександром Іщенком.

Бєлік спростував інформацію про те, що він побив опонента, повідомляє "Український футбол".

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У центральному поєдинку 28 туру чемпіонату України серед юнацьких команд "Шахтар" програв у більшості "Динамо" з рахунком 1:2 та пропустив киян на перше місце у турнірній таблиці. Але матч запам'ятався не лише подіями на футбольному полі, а й бійкою тренера "гірників" Олексія Бєліка з керівником академії "Динамо" Олександром Іщенком.

Олексій Бєлік
Олексій Бєлік під час тренування. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Бєлік сказав про бійку з Іщенком

Наставник "Шахтар" визнав, що під час протистояння із "Динамо" емоції представників обох клубів вийшли з-під контролю. Бєлік заявив, що обмінявся гнівними репліками з делегацією київського клубу, проте не підтвердив факт бійки з Іщенком.

"Ніякого удару чи бійки не було. Не знаю, чи зам'ятий конфлікт повністю, тому що "Динамо" намагається щось піднімати. Якщо я побив Іщенко, то, будь ласка, нехай знімає побої, надають відео бійки. Повторюся, це був простий словесний конфлікт, а все інше запитуйте у тих, хто розповів про цей інцидент", — заявив Бєлік.

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скандал
спорт
футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Олексій Бєлік

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