Динамо U-19 обіграло Шахтар і знову лідирує у турнірній таблиці

Назар Балаба святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Донецький "Шахтар" зіграв із київським "Динамо" у матчі юнацького чемпіонату України з футболу. Команда Ігоря Костюка здобула важливу перемогу.

Футболісти столичного клубу повернулися на перше місце у турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

У центральному матчі 28 туру чемпіонату України серед юнацьких команд "Шахтар" програв "Динамо". Підопічні Ігоря Костюка забили перший гол незадовго до перерви завдяки зусиллям Андрія Маткевича. Але друга половина поєдинку виявилася тяжкою для киян.

Гравці "Динамо" U-19 святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Важлива перемога "Динамо"

Після перерви столична команда залишилася у меншості після того, як Владислав Захарченко отримав другу жовту картку. За сім хвилин захисник Назар Балаба завдав точного удару з 14 метрів і зміцнив перевагу "біло-синіх".

У середині другого тайму Микола Огарков після навісу з флангу відправив м'яч у сітку воріт "Динамо". Але кияни зуміли перемогти з рахунком 2:1. Завдяки цьому команда Ігоря Костюка набрала 67 балів та обійшла "Шахтар" у турнірній таблиці на два очки.

У наступному турі "Динамо" U-19 прийме однолітків із "Кривбасу".

Нагадаємо, "Жироні" доведеться продати Циганкова — клуб назвав вартість гравця.

Григорчук може піти з "Чорноморця" до іншого клубу УПЛ.

Куртуа замінить Луніна в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.