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Динамо U-19 обіграло Шахтар і знову лідирує у турнірній таблиці

10 травня 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо U-19 обіграло Шахтар і знову лідирує у турнірній таблиці
Назар Балаба святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" зіграв із київським "Динамо" у матчі юнацького чемпіонату України з футболу. Команда Ігоря Костюка здобула важливу перемогу.

Футболісти столичного клубу повернулися на перше місце у турнірній таблиці, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У центральному матчі 28 туру чемпіонату України серед юнацьких команд "Шахтар" програв "Динамо". Підопічні Ігоря Костюка забили перший гол незадовго до перерви завдяки зусиллям Андрія Маткевича. Але друга половина поєдинку виявилася тяжкою для киян.

Динамо U-19
Гравці "Динамо" U-19 святкують перемогу Фото: пресслужба клубу

Важлива перемога "Динамо"

Після перерви столична команда залишилася у меншості після того, як Владислав Захарченко отримав другу жовту картку. За сім хвилин захисник Назар Балаба завдав точного удару з 14 метрів і зміцнив перевагу "біло-синіх".

У середині другого тайму Микола Огарков після навісу з флангу відправив м'яч у сітку воріт "Динамо". Але кияни зуміли перемогти з рахунком 2:1. Завдяки цьому команда Ігоря Костюка набрала 67 балів та обійшла "Шахтар" у турнірній таблиці на два очки.

У наступному турі "Динамо" U-19 прийме однолітків із "Кривбасу".

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