Матч Шахтар — Динамо обслужить відомий український суддя

Арбітр Олексій Деревинський під час матчу. Фото: УНІАН

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" дізналися прізвища суддів, які працюватимуть на очному протистоянні цих команд. Українська Асоціація футболу визначила рефері за допомогою спеціального жеребкування.

Головним арбітром матчу стане киянин Олексій Деревинський, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

У центральному матчі 28 туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" прийме "Динамо". Поєдинок відбудеться у суботу, 11 травня, о 18-00.

Олексій Деревинський працює на поєдинку УПЛ. Фото: УНІАН

Суддівська бригада на матч УПЛ

Найважливіший матч із погляду інтриги у битві за чемпіонський титул УПЛ обслужить 34-річний суддя Олексій Деревинський. Головним відповідальним за VAR у цьому матчі буде Денис Шурман із Київської області.

Деревинський розпочав кар'єру арбітра у 2007 році. До цього він грав за молодіжні команди ужгородського "Закарпаття" та луганської "Зорі". Також Олексій залучався до виступів за юнацькі збірні України кількох вікових груп.

Нагадаємо, Ломаченко прокоментував погрози від легенди боксу — що сказав українець.

Лунін за новим контрактом пробуде в "Реалі" довше, ніж очікувалося.

"Бенфіка" продасть Трубіна — голкіпер перейде у відомий клуб.

Лунін проти "Баварії" — реакція іноземних фанатів на гру українця у Лізі чемпіонів.

Довбик вирішив, де продовжить кар'єру наступного сезону.