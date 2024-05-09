Матч Шахтер — Динамо обслужит известный украинский судья
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали фамилии судей, которые будут работать на очном противостоянии этих команд. Украинская Ассоциация футбола определила рефери с помощью специальной жеребьевки.
Главным арбитром матча станет киевлянин Алексей Деревинский, сообщает официальный сайт УАФ.
В центральном матче 28 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" примет "Динамо". Поединок состоится в субботу, 11 мая, в 18-00.
Судейская бригада на матч УПЛ
Важнейший матч с точки зрения интриги в битве за чемпионский титул УПЛ обслужит 34-летний судья Алексей Деревинский. Главный ответственный за VAR в этом матче будет Денис Шурман из Киевской области.
Деревинский начал карьеру арбитра в 2007 году. До этого он играл за молодежные команды ужгородского "Закарпатья" и луганской "Зари". Также Алексей привлекался к выступлениям за юношеские сборные Украины нескольких возрастов.
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