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Матч Шахтер — Динамо обслужит известный украинский судья

9 мая 2024 15:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матч Шахтер — Динамо обслужит известный украинский судья
Арбитр Алексей Деревинский во время матча. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали фамилии судей, которые будут работать на очном противостоянии этих команд. Украинская Ассоциация футбола определила рефери с помощью специальной жеребьевки.

Главным арбитром матча станет киевлянин Алексей Деревинский, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В центральном матче 28 тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" примет "Динамо". Поединок состоится в субботу, 11 мая, в 18-00. 

Алексей Деревинский
Алексей Деревинский работает на поединке УПЛ. Фото: УНИАН

Судейская бригада на матч УПЛ 

Важнейший матч с точки зрения интриги в битве за чемпионский титул УПЛ обслужит 34-летний судья Алексей Деревинский. Главный ответственный за VAR в этом матче будет Денис Шурман из Киевской области.

Деревинский начал карьеру арбитра в 2007 году. До этого он играл за молодежные команды ужгородского "Закарпатья" и луганской "Зари". Также Алексей привлекался к выступлениям за юношеские сборные Украины нескольких возрастов. 

Напомним, Ломаченко прокомментировал угрозы от легенды бокса — что сказал украинец. 

Лунин по новому контракту пробудет в "Реале" дольше, чем ожидалось. 

"Бенфика" продаст Трубина — голкипер перейдет в известный клуб.

Лунин против "Баварии" — реакция иностранных фанатов на игру украинца в Лиге чемпионов.

Довбик решил, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

спорт
футбол
ФК Шахтер
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Динамо
УПЛ

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