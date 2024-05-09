Матч Шахтер — Динамо обслужит известный украинский судья

Арбитр Алексей Деревинский во время матча. Фото: УНИАН

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали фамилии судей, которые будут работать на очном противостоянии этих команд. Украинская Ассоциация футбола определила рефери с помощью специальной жеребьевки.

Главным арбитром матча станет киевлянин Алексей Деревинский, сообщает официальный сайт УАФ.

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Алексей Деревинский работает на поединке УПЛ. Фото: УНИАН

Судейская бригада на матч УПЛ

Важнейший матч с точки зрения интриги в битве за чемпионский титул УПЛ обслужит 34-летний судья Алексей Деревинский. Главный ответственный за VAR в этом матче будет Денис Шурман из Киевской области.

Деревинский начал карьеру арбитра в 2007 году. До этого он играл за молодежные команды ужгородского "Закарпатья" и луганской "Зари". Также Алексей привлекался к выступлениям за юношеские сборные Украины нескольких возрастов.

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