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Динамо U-19 обыграло Шахтер и снова лидирует в турнирной таблице

10 мая 2024 14:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо U-19 обыграло Шахтер и снова лидирует в турнирной таблице
Назар Балаба празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" сыграл с киевским "Динамо" в матче юношеского чемпионата Украины по футболу. Команда Игоря Костюка одержала важную победу. 

Футболисты столичного клуба вернулись на первое место в турнирной таблице, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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В центральном матче 28 тура чемпионата Украины среди юношеских команд "Шахтер" проиграл "Динамо". Подопечные Игоря Костюка забили первый гол незадолго до перерыва благодаря усилиям Андрея Маткевича. Но вторая половина поединка оказалась тяжелой для киевлян. 

Динамо U-19
Игроки "Динамо" U-19 празднуют победу. Фото: пресс-служба клуба

Важная победа "Динамо" 

После перерыва столичная команда осталась в меньшинстве после того, как Владислав Захарченко получил вторую желтую карточку. Через семь минут защитник Назар Балаба нанес точный удар с 14 метров, и упрочил преимущество "бело-синих".

В середине второго тайма Николай Огарков после навеса с фланга отправил мяч в сетку ворот "Динамо". Но киевляне сумели победить со счетом 2:1. Благодаря этому команда Игоря Костюка набрала 67 баллов и обошла "Шахтер" в турнирной таблице на два очка. 

В следующем туре "Динамо" U-19 примет сверстников из "Кривбасса". 

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