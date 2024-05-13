День пам'яті Валерія Лобановського — головні досягнення у кар'єрі тренера

Тренери Йожеф Сабо та Валерій Лобановський (праворуч). Фото: УНІАН

Минуло рівно 22 роки від дня смерті видатного футбольного тренера Валерія Васильовича Лобановського. Серце Метра зупинилося під час матчу київського "Динамо" з "Металургом" у Запоріжжі.

Вболівальники всього світу вшановують пам'ять найкращого тренера України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Валерій Лобановський голосно заявив про себе ще за часів ігрової кар'єри. Він захищав кольори київського "Динамо", одеського "Чорноморця" та донецького "Шахтаря". Проте найбільших успіхів Валерій Васильович досяг на тренерській ниві.

Валерій Лобановський та вболівальники. Фото: УНІАН

Рекорди Лобановського

Валерій Васильович встановив чимало досягнень у футболі, частина з яких досі залишилася неперевершеною. Він ставав чемпіоном СРСР як і футболіста, і наставника. Лобановський п'ять разів наводив київське "Динамо" до титулу чемпіона України, зробив команду півфіналістом Ліги чемпіонів.

Валерій Лобановський під час матчу. Фото: УНІАН

Валерія Васильовича було визнано одним із найкращих тренерів в історії футболу за версією France Football, World Soccer та ESPN.

Інші досягнення Лобановського

Найтитулованіший тренер колишнього СРСР та України, віцечемпіон Європи-1988, учасник чемпіонатів світу 1986 та 1990 років;

на чолі київського "Динамо" виграв 13 чемпіонатів СРСР та України, дев'ять кубкових трофеїв та два Кубки кубків УЄФА;

виховав трьох володарів "Золотого м'яча": Олега Блохіна (1975), Ігоря Бєланова (1986) та Андрія Шевченка (2004).

За версією France Football Валерій Лобановський посів восьме місце у списку найкращих тренерів XX століття. У Києві біля стадіону "Динамо" встановлено пам'ятник Метру українського футболу. Саме там Андрій Шевченко демонстрував уболівальникам Кубок чемпіонів та Золотий м'яч, які він завоював під час виступів за "Мілан".

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Лунін пояснив, хто зіграє в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

Усик відреагував на перемогу Ломаченка.

Світоліна виграла у росіянки на престижному турнірі у Римі.

Новий претендент на Судакова готовий заплатити за гравця великі гроші — відома сума.