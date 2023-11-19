Петро Найда розповів про Лобановського, історію Дніпра та успіхи Чорноморця

Дніпро в 1973 році. Лобановський зверху по центру, Найда в нижньому ряду зліва. Фото: архив Петра Найди

Петро Найда відомий футбольний фахівець, футболіст, функціонер та генеральний спонсор "Чорноморця" в 90-х роках нещодавно відзначив свій 78-й день народження. Він свого часу грав в одній команді з Лобановським, потім виступав під його керівництвом у "Дніпрі", а вже пізніше сам став функціонером та досягав успіхів з "Чорноморцем" вже в Незалежній Україні.

Спортивний журналіст Новини.LIVE записав ексклюзивне інтерв’ю з ветераном українського футболу.

Читайте також:

Петро Найда народився у Києві 16 листопада 1945 року. Але починав свій футбольний шлях саме в Одесі.

"Починав в ДЮСШ-6 у тренера Лінди. На стадіоні “Спартак” відбирали в школу “Чорноморця”. Був тренером тоді Олександр Брагін. Мені було 9 років. Важливо проводити змагання по всім віковим категоріям дітей, щоб бачити хто перспективний та подає надії", — згадує Петро Маркович.

До основи "Чорноморця" Найда встиг пограти за "Дунаєць" з Ізмаїлу та відзначився 7 голами. Потім провів 2 сезони в складі “моряків”, але позицію свою на полі він змінив.

"В дитинстві постійно був нападником. Перекваліфікував мене такий тренер, як Матвей Черкаський. Під час гри з дублем “Чорноморця” зламався захисник Валерій Нікіфоров. Батько Юрія та Олександра Нікіфорових. Я замість нього вийшов й вже в другому колі грав в основному складі", — каже він.

Чорноморець в 1965 році. Найда зверху проворуч.

Фото: Football.odessa.ua

В ті часи в "Чорноморці" грав також легендарний український тренер Валерій Лобановський. Експерти часто згадують його "сухі листи" — прямі удари по воротах з кутових, але окрім цього він вже на полі давав зрозуміти, що володіє неабияким футбольним мисленням.

"Лобановський виділявся на полі. Я дивувався як можна так тримати м’яч. Він великий слід залишив й в Одеському футболі. Він був явний лідер. Це відображалось в його тренерській роботі. Він закінчив Одеський Політехнічний інститут. В нього було інженерне мислення. Постійно в пошуку. Він футбол розробив технічно. Він випередив свій час. Тотальний футбол був у нього. Крайні захисники були, як нападники. Навіть я, як задній захисник підключався та пробивав по воротах", — згадує Найда.

СКА Одеса в 1969 році. Найда в нижньому ряду третій

праворуч. Фото: Football.odessa.ua

Пізніше Лобановський запросив Найду з одеського СКА в "Дніпро". Там він став постійно грати ключову роль у захисті. Сам ветеран порівнює гру в обороні тих часів з сучасним футболом.

"У захисті робили ставку на командування однієї людини – заднього захисника делегували керувати усім захистом. Я навіть свого часу визначав склад, хто буде грати, адже я був всередині команди. Та постійні підказки один одному. До хрипоти. Захисники повинні не мовчати. Як ми в Дніпрі свого часу грали з Миколою Богдановим", — каже спікер.

За "Дніпро" виступав із 1970 по 1974 рік та з 1975 по 1976 рік. За цей час за клуб у чемпіонатах СРСР відіграв 210 матчів (7 голів), ще 18 матчів (1 гол) провів у Кубку. У складі дніпровців двічі ставав півфіналістом цього турніру (1973 та 1976 роки).

"З Дніпром були на рівні. Перший год після приходу у Вищу лігу одразу 2-6 місце поділили. Потім були п’яті. В той час футбол був дуже сильний. Можна було 10 збірних зробити. Інший підхід був до виховання футболістів. У футбол завжди грають бідні, а не богаті. Майстера спорту отримав після того, як вийшли у півфінал Кубка та програли там “Торпедо”. Грали проти Стрельцова, Іванова. Стрельцов був Пеле Радянського союзу. Коли хтось п’яткою віддав казали навіть не намагайся краще Стрельцова не вийде", — відзначив Петро Маркович.

Повернувся у футбол, як функціонер

Після завершення кар’єри футболіста зайнявся бізнесом та у футбол повернувся лише, як функціонер в рідний “Чорноморець” з яким теж досяг чималих виступів.

"На початку 90-х до мене прийшли Віктор Прокопенко та Вячеслав Лещук та просили зберегти "Чорноморець". В мене були партнери італійська компанія "Гелаксі-Енерджі". Вони навіть слова не сказали. Потім в нас були успіхи перемоги в Кубку України 1992 та 1994, срібло Чемпіонату України 1995, коли вже призначили Леоніда Буряка", — згадав ветеран.

Найда в спортивному костюмі. Фото: Деві Аркадьєв

Потім Петро Маркович очолював Федерацію футболу в Одеській області З квітня 2002 по 4 липня 2012 року. А в останні 5 років теж активно допомагає Одеській обласній Федерації футболу. Бере участь в різних заходах та особисто розвозить гуманітарну підтримку ветеранам Одеського футболу. Він бачить розвиток обласного футболу в наданні умов дітям.

Петро Найда. Фото власне

"Сьогодні по перше війна. Футбол в Одесі буде розвиватись, але сьогодні заважають ці обставини. Й поки це не закінчиться, буде важко. Діти, Дай Боже, будуть тренуватися. Це майбутнє. Сьогодні головна сила в нашій армії. Сьогодні гинуть кращі сини нашої країни, які могли б грати у футбол. Але працювати потрібно, хоча б дітей підіймати. Уся надія лише на них", — впевнений Петро Найда.

Нагадаємо, Довбик зізнався, що хоче змінити команду.

Кіліан Мбаппе переплюнув Мессі та Роналду й зробив унікальне досягнення.

Судаков може відмовити "Ювентусу" через інтерес іспанського гранда.

Роналду встановив унікальний бомбардирський рекорд із відбору на Євро-2024.

Гутцайт розповів, навіщо Мудрика, Довбика та інших футболістів випускали із країни.

УЄФА спровокувала скандал, заборонивши хвилину мовчання на матчі Польща — Ізраїль.