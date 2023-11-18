Максимов, Протасов, Шелаев и другие звезды сыграли матч в честь первого чемпионства Днепра в СССР
В субботу, 18 ноября, в Днепре на стадионе "Олимпийские резервы" состоялось мероприятие, посвященное юбилею первого чемпионства Днепра в первенстве СССР. Несмотря на холодную погоду, зрители увидели интересную игру, смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарными спортсменами.
О деталях мероприятия специально для портала Новини.LIVE рассказал корреспондент Александр Комарук.
Встретившись у гостиницы Украина в 10 утра бывшие футболисты организованно поехали на кладбище (Сурско-Литовское и Запорожское. — Ред.), где почтили память "золотых кузнецов" футбольных побед "Днепра". Легендарные спортсмены возложили цветы к памятникам тренеров Владимира Александровича Емца, Геннадия Афанасьевича Жиздика, а также тех партнеров по командам 1983 и 1988 годов, кого уже нет в живых.
Веселый матч звезд футбола
После этого бывшие футболисты отправились на стадион, куда в свою очередь приехали другие звезды днепровского и украинского футбола разных времен. Их радостно встретили болельщики всех поколений — от самых маленьких до представителей старшего возраста. Многие просили автографы и общую фотографию на память. Ни в одной просьбе не было отказано.
Ветераны футбола поделились на две команды, которые вышли на поле в белой и синей форме с двумя эмблемами "Днепра", украинским флагом и надписью — "ФК "Днепр" чемпион СССР 1983 и 1988. Дружеский матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Перед поединком все собравшиеся на стадионе люди вместе исполнили Гимн Украины. На трибунах царила сказочная атмосфера любви к футболу, которой так не хватает нынешним спортивным поединкам. Игроков подбадривали возгласами, лозунгами и фанатскими песнями. Праздник футбола в Днепре удался на славу! А потом участники отправились на банкет.
В мероприятии принимали участие:
- Валерий Лапшин;
- Василий Лябик;
- Владимир Устинов;
- Николай Павлов;
- Петр Кутузов;
- Олег Таран;
- Олег Протасов;
- Геннадий Литовченко;
- Виктор Кузнецов;
- Юрий Миргородский;
- Николай Федоренко;
- Владимир Багмут;
- Валерий Городов;
- Алексей Чередник;
- Юрий Максимов;
- Андрей Полунин;
- Николай Медин;
- Александр Грицай;
- Олег Шелаев;
- Сергей Валяев;
- Константин Павлюченко.
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