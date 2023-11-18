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Максимов, Протасов, Шелаев и другие звезды сыграли матч в честь первого чемпионства Днепра в СССР

18 ноября 2023 22:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Максимов, Протасов, Шелаев и другие звезды сыграли матч в честь первого чемпионства Днепра в СССР
Командное фото участников исторического матча. Фото: Новини.LIVE
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В субботу, 18 ноября, в Днепре на стадионе "Олимпийские резервы" состоялось мероприятие, посвященное юбилею первого чемпионства Днепра в первенстве СССР. Несмотря на холодную погоду, зрители увидели интересную игру, смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарными спортсменами. 

О деталях мероприятия специально для портала Новини.LIVE рассказал корреспондент Александр Комарук. 

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Встретившись у гостиницы Украина в 10 утра бывшие футболисты организованно поехали на кладбище (Сурско-Литовское и Запорожское. — Ред.), где почтили память "золотых кузнецов" футбольных побед "Днепра". Легендарные спортсмены возложили цветы к памятникам тренеров Владимира Александровича Емца, Геннадия Афанасьевича Жиздика, а также тех партнеров по командам 1983 и 1988 годов, кого уже нет в живых. 

Олег Протасов
Олег Протасов раздает памятные награды. Фото: Новини.LIVE

Веселый матч звезд футбола

После этого бывшие футболисты отправились на стадион, куда в свою очередь приехали другие звезды днепровского и украинского футбола разных времен. Их радостно встретили болельщики всех поколений — от самых маленьких до представителей старшего возраста. Многие просили автографы и общую фотографию на память. Ни в одной просьбе не было отказано.

Юрий Максимов
Тренер "Днепра-1" Юрий Максимов с болельщиками. Фото: Новини.LIVE

Ветераны футбола поделились на две команды, которые вышли на поле в белой и синей форме с двумя эмблемами "Днепра", украинским флагом и надписью — "ФК "Днепр" чемпион СССР 1983 и 1988. Дружеский матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2. 

Олег Протасов
Олег Протасов фотографируется с любителями футбола. Фото: Новини.LIVE

Перед поединком все собравшиеся на стадионе люди вместе исполнили Гимн Украины. На трибунах царила сказочная атмосфера любви к футболу, которой так не хватает нынешним спортивным поединкам. Игроков подбадривали возгласами, лозунгами и фанатскими песнями. Праздник футбола в Днепре удался на славу! А потом участники отправились на банкет.

В мероприятии принимали участие:

  • Валерий Лапшин;
  • Василий Лябик;
  • Владимир Устинов;
  • Николай Павлов;
  • Петр Кутузов;
  • Олег Таран;
  • Олег Протасов;
  • Геннадий Литовченко;
  • Виктор Кузнецов;
  • Юрий Миргородский;
  • Николай Федоренко;
  • Владимир Багмут;
  • Валерий Городов;
  • Алексей Чередник;
  • Юрий Максимов;
  • Андрей Полунин;
  • Николай Медин;
  • Александр Грицай;
  • Олег Шелаев;
  • Сергей Валяев;
  • Константин Павлюченко. 

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