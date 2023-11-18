Максимов, Протасов, Шелаев и другие звезды сыграли матч в честь первого чемпионства Днепра в СССР

Командное фото участников исторического матча. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 18 ноября, в Днепре на стадионе "Олимпийские резервы" состоялось мероприятие, посвященное юбилею первого чемпионства Днепра в первенстве СССР. Несмотря на холодную погоду, зрители увидели интересную игру, смогли пообщаться и сфотографироваться с легендарными спортсменами.

О деталях мероприятия специально для портала Новини.LIVE рассказал корреспондент Александр Комарук.

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Встретившись у гостиницы Украина в 10 утра бывшие футболисты организованно поехали на кладбище (Сурско-Литовское и Запорожское. — Ред.), где почтили память "золотых кузнецов" футбольных побед "Днепра". Легендарные спортсмены возложили цветы к памятникам тренеров Владимира Александровича Емца, Геннадия Афанасьевича Жиздика, а также тех партнеров по командам 1983 и 1988 годов, кого уже нет в живых.

Олег Протасов раздает памятные награды. Фото: Новини.LIVE

Веселый матч звезд футбола

После этого бывшие футболисты отправились на стадион, куда в свою очередь приехали другие звезды днепровского и украинского футбола разных времен. Их радостно встретили болельщики всех поколений — от самых маленьких до представителей старшего возраста. Многие просили автографы и общую фотографию на память. Ни в одной просьбе не было отказано.

Тренер "Днепра-1" Юрий Максимов с болельщиками. Фото: Новини.LIVE

Ветераны футбола поделились на две команды, которые вышли на поле в белой и синей форме с двумя эмблемами "Днепра", украинским флагом и надписью — "ФК "Днепр" чемпион СССР 1983 и 1988. Дружеский матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Олег Протасов фотографируется с любителями футбола. Фото: Новини.LIVE

Перед поединком все собравшиеся на стадионе люди вместе исполнили Гимн Украины. На трибунах царила сказочная атмосфера любви к футболу, которой так не хватает нынешним спортивным поединкам. Игроков подбадривали возгласами, лозунгами и фанатскими песнями. Праздник футбола в Днепре удался на славу! А потом участники отправились на банкет.

В мероприятии принимали участие:

Валерий Лапшин;

Василий Лябик;

Владимир Устинов;

Николай Павлов;

Петр Кутузов;

Олег Таран;

Олег Протасов;

Геннадий Литовченко;

Виктор Кузнецов;

Юрий Миргородский;

Николай Федоренко;

Владимир Багмут;

Валерий Городов;

Алексей Чередник;

Юрий Максимов;

Андрей Полунин;

Николай Медин;

Александр Грицай;

Олег Шелаев;

Сергей Валяев;

Константин Павлюченко.

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