Максимов, Протасов, Шелаєв та інші зірки зіграли матч на честь першого чемпіонства Дніпра в СРСР

Командне фото учасників історичного матчу Фото: Новини.LIVE

У суботу, 18 листопада, у Дніпрі на стадіоні "Олімпійські резерви" відбувся захід, присвячений ювілею першого чемпіонства "Дніпра" у першості СРСР. Попри холодну погоду, глядачі побачили цікаву гру, змогли поспілкуватися та сфотографуватися із легендарними спортсменами.

Про деталі заходу спеціально для порталу Новини.LIVE розповів кореспондент Олександр Комарук.

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Зустрівшись біля готелю Україна о 10-й ранку колишні футболісти організовано поїхали на цвинтар (Сурсько-Литовський та Запорізький. — Ред.), де вшанували пам'ять "золотих ковалів" футбольних перемог "Дніпра". Легендарні спортсмени поклали квіти до пам'ятників тренерів Володимира Олександровича Ємця, Геннадія Опанасовича Жиздика, а також тих партнерів по командах 1983 та 1988 років, кого вже немає в живих.

Олег Протасов роздає пам'ятні нагороди. Фото: Новини.LIVE

Веселий матч зірок футболу

Після цього колишні футболісти вирушили на стадіон, куди приїхали інші зірки дніпровського та українського футболу різних часів. Їх радісно зустріли вболівальники всіх поколінь — від найменших до представників старшого віку. Багато хто просили автографи та загальну фотографію на згадку. У жодному проханні не було відмовлено.

Тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов з уболівальниками. Фото: Новини.LIVE

Ветерани футболу поділилися на дві команди, які вийшли на поле у білій та синій формі з двома емблемами "Дніпра", українським прапором та написом — "ФК "Дніпро" чемпіон СРСР 1983 та 1988. Дружній матч завершився результативною нічиєю з рахунком 2:2.

Олег Протасов фотографується з аматорами футболу. Фото: Новини.LIVE

Перед поєдинком люди, які зібралися на стадіоні, разом виконали Гімн України. На трибунах панувала казкова атмосфера любові до футболу, якої не вистачає нинішнім спортивним поєдинкам. Гравців підбадьорювали вигуками, гаслами та фанатськими піснями. Свято футболу в Дніпрі вдалося на славу! А потім учасники вирушили на бенкет.

У заході брали участь:

Валерій Лапшин;

Василь Лябік;

Володимир Устинов;

Микола Павлов;

Петро Кутузов;

Олег Таран;

Олег Протасов;

Геннадій Литовченко;

Віктор Кузнєцов;

Юрій Миргородський;

Микола Федоренко;

Володимир Багмут;

Валерій Городов;

Олексій Чередник;

Юрій Максимов;

Андрій Полунін;

Микола Медін;

Олександр Грицай;

Олег Шелаєв;

Сергій Валяєв;

Костянтин Павлюченко.

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