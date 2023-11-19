Петр Найда рассказал о Лобановском, истории Днепра и успехах Черноморца

Днепр в 1973 году. Лобановский сверху по центру, Найда в нижнем ряду слева. Фото: архив Петра Найди

Петр Найда – известный футбольный специалист, футболист, функционер и генеральный спонсор "Черноморца" в 90-х годах недавно отметил свой 78-й день рождения. Он в свое время играл в одной команде с Лобановским, затем выступал под его руководством в "Днепре" , а уже позже сам стал функционером и преуспевал с "Черноморцем" уже в Независимой Украине.

Спортивный журналист Новини.LIVE записал эксклюзивное интервью с ветераном украинского футбола.

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Петр Найда родился в Киеве 16 ноября 1945 года. Но начинал свой футбольный путь именно в Одессе.

"Начинал в ДЮСШ-6 у тренера Линды. На стадионе "Спартак" отбирали в школу "Черноморца". Был тренером тогда Александр Брагин. Мне было 9 лет. Важно проводить соревнования по всем возрастным категориям детей, чтобы видеть кто перспективен и подает надежды", — вспоминает Петр Маркович.

В основу "Черноморца" Найда успел поиграть за "Дунаец" из Измаила и отличился 7 голами. Затем провел 2 сезона в составе "моряков", но позицию свою на поле он изменил.

"В детстве постоянно был нападающим. Переквалифицировал меня такой тренер, как Матвей Черкасский. Во время игры с дублем "Черноморца" сломался защитник Валерий Никифоров. Отец Юрия и Александра Никифоровых. Я вместо него вышел и уже во втором круге играл в основном составе", — говорит он.

Черноморец в 1965 году. Найди сверху справа.

Фото: Football.odessa.ua

В то время в "Черноморце" играл также легендарный украинский тренер Валерий Лобановский. Эксперты часто вспоминают его "сухие письма" - прямые удары по воротам с угловых, но кроме этого он уже на поле давал понять, что владеет незаурядным футбольным мышлением.

"Лобановский выделялся на поле. Я удивлялся как можно так держать мяч. Он большой след оставил и в Одесском футболе. Он был явный лидер. Это отражалось в его тренерской работе. Он окончил Одесский политехнический институт. У него было инженерное мышление. Постоянно в поиске. Он футбол разработал технически. Он опередил свое время. Тотальный футбол был у него. Крайние защитники были как нападающие. Даже я как задний защитник подключался и пробивал по воротам", — вспоминает Найда.

Одесса в 1969 году. Найда в нижнем ряду третий

справа. Фото: Football.odessa.ua

Позже Лобановский пригласил Найду из одесского СКА в "Днепр". Там он стал постоянно играть ключевую роль в защите. Сам ветеран сравнивает игру в обороне тех времен с современным футболом.

"В защите делали ставку на командование одного человека – заднего защитника делегировали управлять всей защитой. Я даже в свое время определял состав, кто будет играть, ведь я был внутри команды. Но постоянные подсказки друг другу. До хрипоты. Защитники должны не молчать. Как мы в Днепре в свое время играли с Николаем Богдановым", — говорит спикер.

За Днепр выступал с 1970 по 1974 год и с 1975 по 1976 год. За это время за клуб в чемпионатах СССР отыграл 210 матчей (7 голов), еще 18 матчей (1 гол) провел в Кубке. В составе днепровцев дважды становился полуфиналистом этого турнира (1973 и 1976).

"С Днепром были на уровне. Первый год после прихода в Высшую лигу сразу 2-6 место поделили. Потом были пятые. В то время футбол был очень сильный. Можно было 10 сборных сделать. Другой подход был к воспитанию футболистов. В футбол всегда играют бедные, а не богатые. Мастера спорта получил после того, как вышли в полуфинал Кубка и проиграли там Торпедо. Играли против Стрельцова, Иванова. Стрельцов был Пеле Советского союза. Когда кто-то пяткой отдавал, говорили даже не старайся — лучше Стрельцова не получится", — отметил Петр Маркович.

Вернулся в футбол, как функционер

После завершения карьеры футболиста занялся бизнесом и в футбол вернулся только как функционер в родной "Черноморец" с которым тоже достиг немалых выступлений.

"В начале 90-х ко мне пришли Виктор Прокопенко и Вячеслав Лещук и просили сохранить "Черноморец". У меня были партнеры итальянская компания "Гелакси-Энерджи". Они даже слова не сказали. Потом у нас были успехи победы в Кубке Украины 1992 и 1994, серебро Чемпионата Украины 1995, когда уже назначили Леонида Буряка", — вспомнил ветеран.

Найди в спортивном костюме. Фото: Дэви Аркадьев

Затем Петр Маркович возглавлял Федерацию футбола в Одесской области. С апреля 2002 по 4 июля 2012 года. А в последние 5 лет тоже активно помогает Одесской областной Федерации футбола. Участвует в разных мероприятиях и лично развозит гуманитарную поддержку ветеранам Одесского футбола. Он видит развитие областного футбола в предоставлении условий детям.

Петр Найда. Фото собственно

"Сегодня по первую войну. Футбол в Одессе будет развиваться, но сегодня мешают эти обстоятельства. И пока это не закончится, будет тяжело. Дети, Дай Бог, будут тренироваться. Это будущее. Сегодня главная сила в нашей армии. Сегодня гибнут лучшие сыновья нашей страны, которые могли бы играть в футбол. Но работать нужно, хотя бы детей поднимать. Вся надежда только на них", — уверен Петр Найда.

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