День памяти Валерия Лобановского — главные достижения в карьере тренера

Тренеры Йожеф Сабо и Валерий Лобановский (справа). Фото: УНИАН

Прошло ровно 22 года со дня смерти выдающегося футбольного тренера Валерия Васильевича Лобановского. Сердце Мэтра остановилось во время матча киевского "Динамо" с "Металлургом" в Запорожье.

Болельщики всего мира чтят память лучшего тренера Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

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Валерий Лобановский громко заявил о себе еще во времена игровой карьеры. Он защищал цвета киевского "Динамо", одесского "Черноморца" и донецкого "Шахтера". Однако наибольших успехов Валерий Васильевич достиг на тренерском поприще.

Валерий Лобановский и болельщики. Фото: УНИАН

Рекорды Лобановского

Валерий Васильевич установил немало достижений в футболе, часть из которых до сих пор остались непревзойденными. Он становился чемпионом СССР в качестве и футболиста, и наставника. Лобановский пять раз приводил киевское "Динамо" к титулу чемпиона Украины, сделал команду полуфиналистом Лиги чемпионов.

Валерий Лобановский во время матча. Фото: УНИАН

Валерий Васильевич был признан одним из лучших тренеров в истории футбола по версии France Football, World Soccer и ESPN.

Другие достижения Лобановского

Самый титулованный тренер бывшего СССР и Украины, вице-чемпион Европы-1988, участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов;

во главе киевского "Динамо" выиграл 13 чемпионатов СССР и Украины, девять кубковых трофеев и два Кубка кубков УЕФА;

воспитал трех обладателей "Золотого мяча": Олега Блохина (1975), Игоря Беланова (1986) и Андрея Шевченко (2004).

По версии France Football Валерий Лобановский занял восьмое место в списке лучших тренеров XX века. В Киеве возле стадиона "Динамо" установлен памятник Мэтру украинского футбола. Именно там Андрей Шевченко демонстрировал болельщикам Кубок чемпионов и Золотой мяч, которые он завоевал во время выступлений за "Милан".

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