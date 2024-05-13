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Полесье заберет лидера Днепра-1 без согласования с клубом

13 мая 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье заберет лидера Днепра-1 без согласования с клубом
Алексей Гуцуляк во время тренировки. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник команды "Днепр-1" и сборной Украины Алексей Гуцуляк близок к трансферу в "Полесье". Житомирский клуб готов предложить игроку выгодный контракт.

"Днепру-1" будет сложно удержать одного из своих лидеров, сообщает Sportarena

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Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Детали трансфера Гуцуляка 

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк является одним из игроков этой команды, у которых летом появятся предложения от других клубов. Контракт футболиста с днепрянами закончится летом 2025 года. Это означает, что 26-летний футболист не сможет бесплатно перейти в другую команду, но "Днепр-1" не сумеет продать своего лидера за большие деньги. 

"Полесье" готово предложить Гуцуляку гораздо более выгодный контракт. "Днепр-1" может получить за Алексея около миллиона евро. Переговоры начнется в ближайшие недели. 

В сезоне 2023/2024 Гуцуляк сыграл в составе "Днепра-1" 30 поединков во всех турнирах. Он записал на свой счет 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. В марте этого года Алексей дебютировал в составе сборной Украины. 

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Алексей Гуцуляк

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