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Полісся забере лідера Дніпра-1 без узгодження з клубом

13 травня 2024 13:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся забере лідера Дніпра-1 без узгодження з клубом
Олексій Гуцуляк під час тренування. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник команди "Дніпро-1" та збірної України Олексій Гуцуляк близький до трансферу у "Поліссі". Житомирський клуб готовий запропонувати гравцеві вигідний контракт.

"Дніпру-1" буде складно утримати одного зі своїх лідерів, повідомляє Sportarena.

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Олексій Гуцуляк
Олексій Гуцуляк у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Деталі трансферу Гуцуляка

Півзахисник "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк є одним із гравців цієї команди, у яких влітку з'являться пропозиції від інших клубів. Контракт футболіста із дніпрянами закінчиться влітку 2025 року. Це означає, що 26-річний футболіст не зможе безкоштовно перейти в іншу команду, але "Дніпро-1" не зможе продати свого лідера за великі гроші.

"Полісся" готове запропонувати Гуцуляку набагато вигідніший контракт. "Дніпро-1" може отримати за Олексія близько мільйона євро. Переговори розпочнуться найближчими тижнями.

У сезоні-2023/2024 Гуцуляк зіграв у складі "Дніпра-1" 30 поєдинків у всіх турнірах. Він записав на свій рахунок 9 м'ячів і зробив 4 результативні передачі. У березні цього року Олексій дебютував у складі збірної України.

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Полісся
Олексій Гуцуляк

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