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Карпати стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни

13 травня 2024 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Карпати стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни
Назарій Русін (у центрі) під час матчу в Англії. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво львівських "Карпат" будує амбітні плани на літнє трансферне вікно. Клуб планує повернути в Україну одного із футболістів, який виступає в англійській Прем'єр-лізі.

"Карпати" збираються посилити склад одразу декількома досвідченими гравцями, повідомляє Sportarena.

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич під час тренування "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Кого хочуть підписати "Карпати"

Влітку цього року львів'яни збираються повернути в Україну Назарія Русіна. У сезоні 2023/2024 форвард зіграв 22 матчі за англійський "Сандерленд", у яких забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу. Він не виходив на поле з березня через тяжку травму.

Русін перейшов у "Сандерленд" із луганської "Зорі" восени минулого року. Він підписав з англійським клубом контракт терміном на чотири роки, але поки що не встиг стати гравцем основного складу. "Карпатам" доведеться витримати конкуренцію у боротьбі за Русина з іншими українськими клубами.

Також "Карпати" виявляють інтерес до Едуарда Сарапія з "Дніпра-1". Захисник збірної України Олександр Сваток теж може переїхати до Львова.

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Мирон Маркевич
Олександр Сваток
Назарій Русин
Карпати Львів

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