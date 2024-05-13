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Карпаты станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне

13 мая 2024 14:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Карпаты станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне
Назарий Русин (в центре) во время матча в Англии. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство львовских "Карпат" строит амбициозные планы на летнее трансферное окно. Клуб планирует вернуть в Украину одного из футболистов, который выступает в английской Премьер-лиге.

"Карпаты" собираются усилить состав сразу несколькими опытными игроками, сообщает Sportarena

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Мирон Маркевич
Мирон Маркевич во время тренировки "Карпат". Фото: instagram.com/karpaty.lviv/

Кого хотят подписать "Карпаты" 

Летом этого года львовяне собираются вернуть в Украину Назария Русина. В сезоне 2023/2024 форвард сыграл 22 матча за английский "Сандерленд", в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Он не выходил на поле с марта из-за тяжелой травмы. 

Русин перешел в "Сандерленд" из луганской "Зари" осенью прошлого года. Он подписал с английским клубом контракт сроком на четыре года, но пока не успел стать игроком основного состава. "Карпатам" придется выдержать конкуренцию в борьбе за Русина с другими украинскими клубами. 

Также "Карпаты" проявляют интерес к Эдуарду Сарапию из "Днепра-1". Защитник сборной Украины Александр Сваток тоже может переехать во Львов. 

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Футбол трансферы
Мирон Маркевич
Александр Сваток
Назарий Русин
Карпаты Львов

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