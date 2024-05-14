Довбик не перейдет в топовый итальянский клуб — стала известна причина

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик продолжает привлекать внимание европейских футбольных клубов. Еще одним претендентом на футболиста хочет стать прошлогодний чемпион Италии "Наполи".

Об этом интересе сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, форвард интересен "Наполи", который готов удовлетворить требования "Жироны" в размере 30 млн евро.

В клубе рассчитывают на Артема как на замену своему лидеру Виктору Осимхену. Летом нигерийца отпустят за сумму не менее 100 млн евро.

Источник отметил, что несмотря на желание "Наполи", Довбик скорее откажется от перехода. Причина кроется в желании Артема сыграть в Лиге чемпионов, куда неаполитанцы не квалифицировались.

В текущем сезоне Довбик в 36 матчах в чемпионате Испании забил 20 мячей и сделал девять ассистов.

"Жирона" в текущем сезоне Ла Лиги "Жирона" с Довбиком идет на третьем месте, уступая лишь "Реалу" и "Барселоне". Команда уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

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