Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик не перейдет в топовый итальянский клуб — стала известна причина arrow

Довбик не перейдет в топовый итальянский клуб — стала известна причина

14 мая 2024 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик не перейдет в топовый итальянский клуб — стала известна причина
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик продолжает привлекать внимание европейских футбольных клубов. Еще одним претендентом на футболиста хочет стать прошлогодний чемпион Италии "Наполи".

Об этом интересе сообщил портал La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Довбик не поедет в Италию

По информации источника, форвард интересен "Наполи", который готов удовлетворить требования "Жироны" в размере 30 млн евро.

В клубе рассчитывают на Артема как на замену своему лидеру Виктору Осимхену. Летом нигерийца отпустят за сумму не менее 100 млн евро.

Источник отметил, что несмотря на желание "Наполи", Довбик скорее откажется от перехода. Причина кроется в желании Артема сыграть в Лиге чемпионов, куда неаполитанцы не квалифицировались.

В текущем сезоне Довбик в 36 матчах в чемпионате Испании забил 20 мячей и сделал девять ассистов.

"Жирона" в текущем сезоне Ла Лиги "Жирона" с Довбиком идет на третьем месте, уступая лишь "Реалу" и "Барселоне". Команда уже гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом. 

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

футбол
Артем Довбик
Футбол трансферы
Наполи
Жирона
украинские легионеры (футбол)

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина