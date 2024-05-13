Полісся відмовилося від Максимова — хто очолить команду

Юрій Максимов керує грою "Дніпра-1". Фото: УНІАН

Керівництво житомирського "Полісся" вже планує зміни у команді, які будуть здійснені наприкінці нинішнього сезону. Житомирські футболісти виступатимуть під керівництвом нового тренера.

Сергія Шищенка буде звільнено від роботи в "Поліссі", повідомляє Sport.ua.

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Ще нещодавно пріоритетними кандидатами на посаду нового головного тренера "Полісся" вважалися Юрій Максимов із "Дніпра-1", Руслан Ротань з "Олександрії" та Роман Григорчук з одеського "Чорноморця". Проте президент житомирського клубу Геннадій Буткевич вибрав іншу модель розвитку команди.

Роман Григорчук під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Хто очолить "Полісся"

У Житомирі не вестимуться переговори з тренерами, які цього сезону працювали з іншими клубами. Новий наставник "Полісся" буде іноземцем. Клуб вирішив зосередитись на пошуку наставника за кордоном.

Наразі не відомо, хто з іноземців може стати новим тренером "Полісся". У ході цього сезону із командою працювали спочатку Юрій Калитвинцев, а потім Сергій Шищенко.

За підсумками 28 турів "Полісся" набрало 46 балів. Команда займає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. У матчах, що залишилися, житомирці зіграють з "Металістом 1925" (на виїзді) і "Шахтарем" (вдома).

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