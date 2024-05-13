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Полісся відмовилося від Максимова — хто очолить команду

13 травня 2024 18:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Полісся відмовилося від Максимова — хто очолить команду
Юрій Максимов керує грою "Дніпра-1". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво житомирського "Полісся" вже планує зміни у команді, які будуть здійснені наприкінці нинішнього сезону. Житомирські футболісти виступатимуть під керівництвом нового тренера.

Сергія Шищенка буде звільнено від роботи в "Поліссі", повідомляє Sport.ua.

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Ще нещодавно пріоритетними кандидатами на посаду нового головного тренера "Полісся" вважалися Юрій Максимов із "Дніпра-1", Руслан Ротань з "Олександрії" та Роман Григорчук з одеського "Чорноморця". Проте президент житомирського клубу Геннадій Буткевич вибрав іншу модель розвитку команди.

Роман Григорчук
Роман Григорчук під час матчу УПЛ. Фото: УНІАН

Хто очолить "Полісся"

У Житомирі не вестимуться переговори з тренерами, які цього сезону працювали з іншими клубами. Новий наставник "Полісся" буде іноземцем. Клуб вирішив зосередитись на пошуку наставника за кордоном.

Наразі не відомо, хто з іноземців може стати новим тренером "Полісся". У ході цього сезону із командою працювали спочатку Юрій Калитвинцев, а потім Сергій Шищенко.

За підсумками 28 турів "Полісся" набрало 46 балів. Команда займає 6 місце у турнірній таблиці УПЛ. У матчах, що залишилися, житомирці зіграють з "Металістом 1925" (на виїзді) і "Шахтарем" (вдома).

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

Тренер "Шахтаря" розповів правду про бійку після матчу з "Динамо".

Лунін пояснив, хто зіграє в основі "Реала" у фіналі Ліги чемпіонів.

"Полісся" забере лідера "Дніпра-1" без узгодження з клубом.

"Карпати" стануть лідером на трансферному ринку в УПЛ — кого підпишуть львів'яни.

спорт
футбол
тренер
Полісся
Юрій Максимов
Роман Григорчук

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