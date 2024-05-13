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Полесье отказалось от Максимова — кто возглавит команду

13 мая 2024 18:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Полесье отказалось от Максимова — кто возглавит команду
Юрий Максимов руководит игрой "Днепра-1". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство житомирского "Полесья" уже планирует изменения в команде, которые будут произведены в конце нынешнего сезона. Житомирские футболисты будут выступать под руководством нового тренера. 

Сергей Шищенко будет освобожден от работы в "Полесье", сообщает Sport.ua

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Еще недавно приоритетными кандидатами на должность нового главного тренера "Полесья" считались Юрий Максимов из "Днепра-1", Руслан Ротань из "Александрии" и Роман Григорчук из одесского "Черноморца". Однако президент житомирского клуба Геннадий Буткевич выбрал другую модель развития команды. 

Роман Григорчук
Роман Григорчук во время матча УПЛ. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Полесье" 

В Житомире не станут вести переговоры с тренерами, которые в этом сезоне работали с другими клубами. Новый наставник "Полесья" будет иностранцем. Клуб решил сосредоточиться на поиске наставника за границей. 

В настоящее время не известно, кто из иностранцев может стать новым тренером "Полесья". В ходе этого сезона с командой работали сначала Юрий Калитвинцев, а потом Сергей Шищенко. 

По итогам 28 туров "Полесье" набрало 46 баллов. Команда занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ. В оставшихся матчах житомирцы сыграют с "Металлистом 1925" (на выезде) и "Шахтером" (дома). 

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Тренер "Шахтера" рассказал правду о драке после матча с "Динамо".

Лунин объяснил, кто сыграет в основе "Реала" в финале Лиги чемпионов. 

"Полесье" заберет лидера "Днепра-1" без согласования с клубом. 

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
футбол
тренер
Полесье
Юрий Максимов
Роман Григорчук

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