Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Источник подтвердил, что представитель Динамо ударил 15-летнего воспитанника Шахтера arrow

Источник подтвердил, что представитель Динамо ударил 15-летнего воспитанника Шахтера

14 мая 2024 10:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Источник подтвердил, что представитель Динамо ударил 15-летнего воспитанника Шахтера
"Шахтер" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: champion.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После матча 28-го тура юношеского чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" произошла потасовка. В ней участвовали футболисты, персонал клубов и болельщики.

Украинский комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале заявил, что пострадал 15-летний игрок "Шахтера".

Читайте также:

На воспитанника "горняков" напали

Первым об инциденте сообщил тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик. Он рассказал, что взрослый член персонала "Динамо" ударил 15-летнего парня. Он же рассказал, что у них есть видео, которое направят в дисциплинарный комитет УАФ.

По словам Вацко, инцидент был, и у него также есть видео-подтверждение. Если "Шахтер" не обратится в УАФ, то видео направит сам блогер.

После игры "Динамо" обвинило Белика в том, что он ударил 70-летнего главу детско-юношеской академии "Динамо" Александра Ищенко. В "Шахтере" заявили, что это неправда, и обвинили киевлян в попытке сыграть на опережение в ситуации с нападением на воспитанника их академии.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

драка
футбол
ФК Шахтер
Динамо

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина