Источник подтвердил, что представитель Динамо ударил 15-летнего воспитанника Шахтера

"Шахтер" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: champion.com.ua

После матча 28-го тура юношеского чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" произошла потасовка. В ней участвовали футболисты, персонал клубов и болельщики.

Украинский комментатор Виктор Вацко на своем YouTube-канале заявил, что пострадал 15-летний игрок "Шахтера".

Читайте также:

На воспитанника "горняков" напали

Первым об инциденте сообщил тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик. Он рассказал, что взрослый член персонала "Динамо" ударил 15-летнего парня. Он же рассказал, что у них есть видео, которое направят в дисциплинарный комитет УАФ.

По словам Вацко, инцидент был, и у него также есть видео-подтверждение. Если "Шахтер" не обратится в УАФ, то видео направит сам блогер.

После игры "Динамо" обвинило Белика в том, что он ударил 70-летнего главу детско-юношеской академии "Динамо" Александра Ищенко. В "Шахтере" заявили, что это неправда, и обвинили киевлян в попытке сыграть на опережение в ситуации с нападением на воспитанника их академии.

Напомним, за Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.