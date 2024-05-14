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Зінченко не потрібен Арсеналу — два клуби цікавляться українцем

14 травня 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко не потрібен Арсеналу — два клуби цікавляться українцем
Олександр Зінченко під час матчу за "Арсенал" Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко найближчого літа змінить клуб. Тренерський штаб "канонірів" більше не розраховує на досвідченого гравця.

Зінченко має декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Daily Mail.

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Олександр Зінченко провів в "Арсеналі" два сезони. Його контракт із клубом діє до літа 2026 року, проте українець уже зараз змушений шукати для себе новий клуб. "Каноніри" готові продати 27-річного захисника.

Олександр Зінченко піде з Арсеналу
Олександр Зінченко на тренуванні "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куди перейде Зінченко

Український футболіст отримає можливість продовжити кар'єру в одному із топклубів Європи. "Арсенал" хоче отримати за трансфер Зінченка як мінімум 35 млн євро. Відомо про інтерес до Олександра з боку туринського "Ювентуса" та мюнхенської "Баварії".

Німецький клуб є фаворитом у боротьбі за українського гравця. Влітку "Баварії" знадобиться новий футболіст на позицію лівого захисника. Мюнхенці мають кілька кандидатів на це місце, але основним кандидатом став Зінченко. При цьому "Баварія" хоче досягти зниження вартості гравця.

У сезоні 2023/2024 Зінченко зіграв 34 матчі за "Арсенал" у всіх турнірах. Він забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі. У другій половині сезону Олександр втратив місце у стартовому складі "канонірів".

Нагадаємо, за Довбика заплатять 70 млн — "Жирона" погодиться продати гравця.

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спорт
футбол
Олександр Зінченко
Футбол трансфери
Арсенал

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