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Зинченко не нужен Арсеналу — два клуба интересуются украинцем

14 мая 2024 09:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко не нужен Арсеналу — два клуба интересуются украинцем
Александр Зинченко во время матча за "Арсенал". Фото: instagram.com/zinchenko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко ближайшим летом сменит клуб. Тренерский штаб "канониров" больше не рассчитывает на опытного игрока. 

У Зинченко есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщает Daily Mail

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Александр Зинченко провел в "Арсенале" два сезона. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года, однако украинец уже сейчас вынужден искать для себя новый клуб. "Канониры" готовы продать 27-летнего защитника. 

Александр Зинченко уйдет из Арсенала
Александр Зинченко на тренировке "Арсенала". Фото: instagram.com/zinchenko/

Куда перейдет Зинченко 

Украинский футболист получит возможность продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы. "Арсенал" хочет получить за трансфер Зинченко как минимум 35 млн евро. Известно об интересе к Александру со стороны туринского "Ювентуса" и мюнхенской "Баварии". 

Немецкий клуб является фаворитом в борьбе за украинского игрока. Летом "Баварии" понадобится новый футболист на позицию левого защитника. У мюнхенцев есть несколько кандидатов на это место, но основным кандидатом стал Зинченко. При этом "Бавария" хочет добиться снижения стоимости игрока. 

В сезоне 2023/2024 Зинченко сыграл 34 матча за "Арсенал" во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Во второй половине сезона Александр потерял место в стартовом составе "канониров". 

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