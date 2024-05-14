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Гимнастка Ризатдинова опубликовала видео с откровенным танцем в одном белье

14 мая 2024 15:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Гимнастка Ризатдинова опубликовала видео с откровенным танцем в одном белье
Анна Ризатдинова во время фотосессии. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова показала, чем могла бы заниматься, если бы не посвятила жизнь спорту. Девушка продемонстрировала танцевальные навыки. 

Спортсменка порадовала болельщиков ярким и откровенным видео, которое опубликовано на странице Ризатдиновой в Instagram

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Бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова нашла новый способ поддерживать идеальную физическую форму. В последнее время 30-летняя крымчанка увлеклась танцами. Она осваивает новые техники и демонстрирует свои успехи в социальных сетях. 

Зажигательный танец Ризатдиновой 

Чемпионка мира в упражнении с обручем показала видео своего нового танца. Девушка сняла с себя лишнюю одежду и станцевала в студии. По короткому ролику заметно, что растяжка и общий физический тонус Ризатдиновой остаются на высоте. 

"Как бы тяжело ни было на репетициях, нереально кайфую от танцев. Думаю, если бы не занималась художественной гимнастикой, пошла в профессиональную хореографию", — подписала видео Ризатдинова. 

Напомним, Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

За Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

Источник подтвердил, что представитель "Динамо" ударил 15-летнего воспитанника "Шахтера".

"Полесье" отказалось от Максимова — кто возглавит команду.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
Анна Ризатдинова
Гимнастика
фотосессия
танцы

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