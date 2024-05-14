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Сборная Украины на Евро-2024 сыграет по новым правилам — в УЕФА изменили футбол

14 мая 2024 18:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет по новым правилам — в УЕФА изменили футбол
Сборная Украина во время подготовки к матчам. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпионат Европы по футболу, который летом этого года пройдет в Германии, станет полем для экспериментов. Сборная Украины сыграет на турнире по новым правилам.

Союз европейских футбольных ассоциаций наделил судей дополнительной ответственностью, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Во время Евро-2024 футбольные арбитры будут трактовать капитанам команд, которые соперничают друг с другом, свои самые резонансные решения. Это будет происходить прямо во время матчей. 

Сергей Ребров
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Новое правило от УЕФА 

Новая инициатива направлена на улучшение коммуникации между футбольными судьями и капитанами команд на Евро-2024. Теперь рефери будут обязаны объяснять ключевые решения, которые принимают во время матчей, капитанам команд. 

"Официальные лица на поле принимают от 200 до 250 решений за матч, иногда под огромным давлением, и каждое из них тщательно изучается с разных сторон. Мы хотим, чтобы они были более открытыми и объясняли, что привело к принятию определенных решений", — гласит заявление УЕФА. 

При этом футболисты с капитанской повязкой, которые продолжат демонстрировать неуважение к официальным лицам и делегатам УЕФА, будут получать желтые карточки. 

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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Сборная Украины по футболу
Евро-2024

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