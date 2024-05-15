Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь

Джуд Беллингем перед матчем "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Испанская "Жирона" уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако в испанском клубе хотят, чтобы форвард сборной Украины Артем Довбик завоевал в этом сезоне персональную награду.

Довбик может стать лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании, сообщает Marca.

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Артем Довбик в составе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Трофей "Пичичи" для Довбика

Главный тренер "Жироны" пообещал, что в оставшихся матчах сезона команда приложит максимум усилий для помощи своему лидеру Артему Довбику. Украинский форвард забил уже 20 голов. Он претендует на "Трофео Пичичи" — приз лучшему бомбардиру сезона.

Но у Артема есть несколько опасных конкурентов. На счету Джуда Беллингема из мадридского "Реала" и Александера Серлота из "Вильярреала" уже 19 голов. Они могут обойти Довбика по количеству мячей.

В оставшихся матчах сезона "Жирона" сыграет с "Валенсией" и "Гранадой". Мадридский "Реал" будет противостоять "Вильярреалу" и "Бетису".

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