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Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь

15 мая 2024 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь
Джуд Беллингем перед матчем "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" уже гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Однако в испанском клубе хотят, чтобы форвард сборной Украины Артем Довбик завоевал в этом сезоне персональную награду. 

Довбик может стать лучшим бомбардиром сезона в чемпионате Испании, сообщает Marca

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Мадридский "Реал" досрочно стал чемпионом Испании в сезоне 2023/2024. В то же время "Жирона" гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. После 36 туров Ла Лиги команда Мичела Санчеса идет на третьем месте в турнирной таблице. 

Артем Довбик
Артем Довбик в составе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Трофей "Пичичи" для Довбика 

Главный тренер "Жироны" пообещал, что в оставшихся матчах сезона команда приложит максимум усилий для помощи своему лидеру Артему Довбику. Украинский форвард забил уже 20 голов. Он претендует на "Трофео Пичичи" — приз лучшему бомбардиру сезона. 

Но у Артема есть несколько опасных конкурентов. На счету Джуда Беллингема из мадридского "Реала" и Александера Серлота из "Вильярреала" уже 19 голов. Они могут обойти Довбика по количеству мячей. 

В оставшихся матчах сезона "Жирона" сыграет с "Валенсией" и "Гранадой". Мадридский "Реал" будет противостоять "Вильярреалу" и "Бетису". 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет по новым правилам — в УЕФА изменили футбол.

За Довбика заплатят 70 млн — "Жирона" согласится продать игрока.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
футбол
Артем Довбик
Реал Мадрид
Джуд Беллингем
Испанская Ла Лига
Жирона

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