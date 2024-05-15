Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер

Виталий Миколенко благодарит болельщиков за поддержку. Фото: instagram.com/mikola_16/

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко пропускает остаток нынешнего сезона из-за травмы. Это обстоятельство не мешает известным клубам интересоваться игроком.

Летом Миколенко может уехать из английской Премьер-лиги, сообщает Tutto Mercato.

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Сразу несколько известных клубов направят в офис английского "Эвертона" запрос на трансфер Виталия Миколенко. Контракт 24-летнего защитника с "ирисками" действует до лета 2026 года. "Эвертон" хочет получить за игрока не менее 30 млн евро.

Виталий Миколенко во время матча. Фото: instagram.com/mikola_16/

Куда может уйти Миколенко

Главным претендентом на Виталия стал туринский "Ювентус". Позиция левого защитника, способного сыграть роль вингера, является одной из приоритетных для итальянской команды. Однако туринцев тревожит высокая трансферная стоимость Миколенко, поэтому клуб готовится к торгам с "Эвертоном".

Также в услугах украинца заинтересована "Бавария", которой тоже нужен левый защитник. В отличие от "Ювентуса", немцев устраивает цена "Эвертона" на Миколенко. Но мюнхенцы продолжают выбирать оптимальную кандидатуру среди нескольких игроков и пока не готовы вступить в переговоры.

В сезоне 2023/2024 Миколенко сыграл за "Эвертон" 31 матч во всех турнирах. Он забил два гола.

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