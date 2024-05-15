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Лунин или Куртуа — Анчелотти назвал основного вратаря Реала

15 мая 2024 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин или Куртуа — Анчелотти назвал основного вратаря Реала
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/federico.titone/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял важное решение. Итальянский специалист рассказал, какой вратарь команды выйдет в основе в ближайшем матче. 

Андрей Лунин и Тибо Куртуа конкурируют за место в стартовом составе, напоминает официальный сайт клуба. 

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Тибо Куртуа пропустил из-за травмы почти весь сезон 2023/2024. Он недавно вернулся на поле и сразу же занял место в воротах "Реала" в матчах испанской Ла Лиги. Однако Андрей Лунин должен будет выйти на поле в ближайшем поединке. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа отражает удар на тренировке. Фото: instagram.com/federico.titone/

Что Анчелотти сказал о вратарях "Реала" 

Итальянский тренер мадридской команды похвалил Куртуа за игру в матче против "Алавеса" (5:0). Анчелотти доволен прогрессом бельгийского голкипера. Наставник отметил мотивацию Куртуа и желание Тибо напомнить о его профессиональных навыках. 

"Вся команда должна хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему поединку. Нельзя забывать о том, что скоро нас ждет финал Лиги чемпионов. Важно сохранить свежесть и силы на этот матч", — рассказал Анчелотти. 

Тренер "Реала" напомнил о том, что его команде осталось сыграть два матча в Ла Лиге — с "Вильяррелом" и "Бетисом". Анчелотти заявил, что в одном из поединков сыграет Лунин, а в другом — Куртуа. Наставник не сказал, какой вратарь выйдет на поле в финале Лиги чемпионов. 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

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спорт
футбол
Лига чемпионов
Реал Мадрид
Боруссия Дортмунд
Андрей Лунин
Карло Анчелотти
Тибо Куртуа

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