Лунин или Куртуа — Анчелотти назвал основного вратаря Реала

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/federico.titone/

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял важное решение. Итальянский специалист рассказал, какой вратарь команды выйдет в основе в ближайшем матче.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа конкурируют за место в стартовом составе, напоминает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Тибо Куртуа пропустил из-за травмы почти весь сезон 2023/2024. Он недавно вернулся на поле и сразу же занял место в воротах "Реала" в матчах испанской Ла Лиги. Однако Андрей Лунин должен будет выйти на поле в ближайшем поединке.

Тибо Куртуа отражает удар на тренировке. Фото: instagram.com/federico.titone/

Что Анчелотти сказал о вратарях "Реала"

Итальянский тренер мадридской команды похвалил Куртуа за игру в матче против "Алавеса" (5:0). Анчелотти доволен прогрессом бельгийского голкипера. Наставник отметил мотивацию Куртуа и желание Тибо напомнить о его профессиональных навыках.

"Вся команда должна хорошо отдохнуть и подготовиться к следующему поединку. Нельзя забывать о том, что скоро нас ждет финал Лиги чемпионов. Важно сохранить свежесть и силы на этот матч", — рассказал Анчелотти.

Тренер "Реала" напомнил о том, что его команде осталось сыграть два матча в Ла Лиге — с "Вильяррелом" и "Бетисом". Анчелотти заявил, что в одном из поединков сыграет Лунин, а в другом — Куртуа. Наставник не сказал, какой вратарь выйдет на поле в финале Лиги чемпионов.

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

"Динамо" хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.