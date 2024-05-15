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Лунин оценил игру Куртуа после возвращения бельгийца в основу Реала

15 мая 2024 13:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин оценил игру Куртуа после возвращения бельгийца в основу Реала
Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал игру Тибо Куртуа в основном составе мадридского "Реала". Бельгийский вратарь помог чемпионам Испании разгромить "Алавес".

Лунин объяснил, почему Куртуа снова вышел в основе "Реала", сообщает Defensa Central.

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В матче 36 тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил в Мадриде "Алавес" со счетом 5:0. Украинский голкипер испанской команды Андрей Лунин оценил игру Тибо Куртуа в основе "королевского клуба".

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа благодарит болельщиков "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Лунин сказал о Куртуа 

Бельгийский голкипер вернулся в основу "Реала" после выздоровления от тяжелой травмы, из-за которой футболист пропустил большую часть сезона. Несмотря на конкуренцию за место в стартовом составе, Андрей Лунин ценит вклад Тибо Куртуа в победы "Реала". 

"Это великий футболист, превосходный голкипер. Он всегда грамотно выбирает позицию и контролирует действия обеих команд у своих ворот", — заявил Лунин. 

Украинский вратарь "Реала" в этом сезоне сыграл в основе мадридской команды 30 поединков. В 12 из них Лунин не пропускал мячи в свои ворота. 

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

"Динамо" хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Андрей Лунин
Тибо Куртуа

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