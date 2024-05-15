Лунин оценил игру Куртуа после возвращения бельгийца в основу Реала

Андрей Лунин спасает "Реал" от гола. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал игру Тибо Куртуа в основном составе мадридского "Реала". Бельгийский вратарь помог чемпионам Испании разгромить "Алавес".

Лунин объяснил, почему Куртуа снова вышел в основе "Реала", сообщает Defensa Central.

Читайте также:

В матче 36 тура испанской Ла Лиги "Реал" разгромил в Мадриде "Алавес" со счетом 5:0. Украинский голкипер испанской команды Андрей Лунин оценил игру Тибо Куртуа в основе "королевского клуба".

Тибо Куртуа благодарит болельщиков "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Что Лунин сказал о Куртуа

Бельгийский голкипер вернулся в основу "Реала" после выздоровления от тяжелой травмы, из-за которой футболист пропустил большую часть сезона. Несмотря на конкуренцию за место в стартовом составе, Андрей Лунин ценит вклад Тибо Куртуа в победы "Реала".

"Это великий футболист, превосходный голкипер. Он всегда грамотно выбирает позицию и контролирует действия обеих команд у своих ворот", — заявил Лунин.

Украинский вратарь "Реала" в этом сезоне сыграл в основе мадридской команды 30 поединков. В 12 из них Лунин не пропускал мячи в свои ворота.

Напомним, Миколенко, несмотря на травму, заинтересовал известный клуб — готовится трансфер.

Беллингем не даст Довбику завоевать престижный трофей — о чем речь.

Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

"Динамо" хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба.

"Карпаты" станут лидером на трансферном рынке в УПЛ — кого подпишут львовяне.