Динамо хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба — детали
Киевское "Динамо" нацелилось на футболиста "Днепра-1" и сборной Украины Алексея Гуцуляка. На этом трансфере настаивает главный тренер столичной команды Александр Шовковский.
"Динамо" сделает Гуцуляка приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Sport.ua.
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский попросил президента столичного клуба Игоря Суркиса оформить трансфер Алексея Гуцуляка. Полузащитник "Днепра-1" намерен сменить команду ближайшим летом.
Куда уйдет Гуцуляк
Сразу несколько футболистов команды "Днепр-1" собираются продолжить карьеру в других командах. Среди них оказался и полузащитник Алексей Гуцуляк. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, а его трансферная стоимость колеблется в районе 1,5 млн евро. Однако "Динамо" постарается добиться снижения цены на игрока.
В следующем сезоне "бело-синим" придется начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда турнира. Шовковский настаивает на укреплении состава для того, чтобы "Динамо" сумело пробиться в основу ЛЧ. Особое внимание тренер придает усилению позиции полузащитника.
Также в трансфере Гуцуляка заинтересовано "Полесье", которое составит "Динамо" конкуренцию в борьбе за игрока. В сезоне 2023/2024 полузащитник "Днепра-1" сыграл во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.
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