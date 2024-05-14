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Динамо хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба — детали

14 мая 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба — детали
Алексей Гуцуляк борется с Виталием Буяльским. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Киевское "Динамо" нацелилось на футболиста "Днепра-1" и сборной Украины Алексея Гуцуляка. На этом трансфере настаивает главный тренер столичной команды Александр Шовковский. 

"Динамо" сделает Гуцуляка приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Sport.ua.

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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский попросил президента столичного клуба Игоря Суркиса оформить трансфер Алексея Гуцуляка. Полузащитник "Днепра-1" намерен сменить команду ближайшим летом.

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк в тренажерном зале. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Куда уйдет Гуцуляк 

Сразу несколько футболистов команды "Днепр-1" собираются продолжить карьеру в других командах. Среди них оказался и полузащитник Алексей Гуцуляк. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, а его трансферная стоимость колеблется в районе 1,5 млн евро. Однако "Динамо" постарается добиться снижения цены на игрока. 

В следующем сезоне "бело-синим" придется начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда турнира. Шовковский настаивает на укреплении состава для того, чтобы "Динамо" сумело пробиться в основу ЛЧ. Особое внимание тренер придает усилению позиции полузащитника. 

Также в трансфере Гуцуляка заинтересовано "Полесье", которое составит "Динамо" конкуренцию в борьбе за игрока. В сезоне 2023/2024 полузащитник "Днепра-1" сыграл во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи. 

Напомним, Зинченко не нужен "Арсеналу" — два клуба интересуются украинцем.

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спорт
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Динамо
Футбол трансферы
Днепр-1
Алексей Гуцуляк

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