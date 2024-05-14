Динамо хочет подписать одного из лидеров другого украинского клуба — детали

Алексей Гуцуляк борется с Виталием Буяльским. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Киевское "Динамо" нацелилось на футболиста "Днепра-1" и сборной Украины Алексея Гуцуляка. На этом трансфере настаивает главный тренер столичной команды Александр Шовковский.

"Динамо" сделает Гуцуляка приоритетной целью на летнем трансферном рынке, сообщает Sport.ua.

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Алексей Гуцуляк в тренажерном зале. Фото: instagram.com/alexeygutsuliak/

Куда уйдет Гуцуляк

Сразу несколько футболистов команды "Днепр-1" собираются продолжить карьеру в других командах. Среди них оказался и полузащитник Алексей Гуцуляк. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, а его трансферная стоимость колеблется в районе 1,5 млн евро. Однако "Динамо" постарается добиться снижения цены на игрока.

В следующем сезоне "бело-синим" придется начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда турнира. Шовковский настаивает на укреплении состава для того, чтобы "Динамо" сумело пробиться в основу ЛЧ. Особое внимание тренер придает усилению позиции полузащитника.

Также в трансфере Гуцуляка заинтересовано "Полесье", которое составит "Динамо" конкуренцию в борьбе за игрока. В сезоне 2023/2024 полузащитник "Днепра-1" сыграл во всех турнирах 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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